Najbolji lek protiv nesanice – bolje smiruje mozak i od lekova

Umiruje mozak bolje i od lekova i odlična je protiv nesanice.

Naučnici su otkrili tajnu idealne muzike za opuštanje – zvukovi koji vas nose u dubine mozga, koji stimulišu moždane talase povezane s opuštanjem i mirom uma.

Ako ste u potrazi za bekstvom od svakodnevnog stresa i nesanice, ovo istraživanje će vas sigurno zainteresovati.

Muzikolog Nolan Gaser ističe da je ljudska reakcija na muziku duboko ukorenjena u našoj prirodi. Bez obzira na to da li nam treba podsticaj tokom napornog dana ili smirujući zvuci pred spavanje, muzika doseže do najdubljih delova naših uma i emocija.

Šta je otkrilo zanimljivo istraživanje sa Stenforda?

Nedavno istraživanje sa Univerziteta Stenford otkrilo je da muzika može da ima isti uticaj na mozak kao i određeni lekovi. Prema ovoj studiji, muzika može biti moćno oruđe za smanjenje nivoa stresa.

Posebno su efikasni zvuci koji se kreću oko 60 otkucaja u minutu. Ovo izaziva sinhronizaciju mozga s alfa moždanim talasima. To je opet, karakteristično za stanje opuštenosti i svesti. Preporučuje se da se posvetite slušanju ove vrste muzike najmanje 45 minuta u opuštenom položaju. Ovako ćete najlakše zaspati.

Koja muzika daje najbolji rezultat?

Kao najefikasniji u snižavanju nivoa stresa, istraživanje ističe zvukove indijanskih, keltskih i indijskih žičanih instrumenata, bubnjeva i flauti, čak i kada se slušaju umereno glasno. Takođe, zvukovi prirode poput kiše i grmljavine mogu biti veoma opuštajući, posebno kada se kombinuju s laganim džezom ili klasičnom muzikom.

Koja muzika vas najviše opušta i zašto?

