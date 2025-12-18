Najbolji muški parfem svih vremena: Srbi ga masovno kupuju, a žene privlači kao magnet

Otkrijte tajno oružje zavođenja. Koji je najbolji muški parfem koji Srbi obožavaju, a žene ne mogu da mu odole?

Ostavite neizbrisiv trag. Otkrijte koji je najbolji muški parfem koji Srbi obožavaju, a žene privlači poput magneta.

Da li žene padaju na muške parfeme? O da, itekako! Miris je prvi signal koji šaljete i poslednja stvar koja ostaje u sećanju. On nije samo dodatak stilu, već vaša nevidljiva harizma koja privlači ili odbija u sekundi. Pravi izbor može vam podići samopouzdanje i učiniti vas nezaboravnim pre nego što progovorite.

U moru brendova, lako je zalutati. Zato smo istražili šta Srbi najradije kupuju, ali i na koje mirisne note žene najburnije reaguju. Bez obzira na to da li vam treba nešto za posao, teretanu ili odlučujući dejt, važno je da pogodite notu koja vas definiše.

Ukoliko tražite svoj novi zaštitni znak, ovo je top 10 lista u kategoriji najboljih muških parfema. Od večnih klasika do modernih favorita – ovi mirisi su provereno oružje svakog muškarca koji drži do sebe.

10. Dolce&Gabbana – The one

Ukoliko ste ljubitelji mirisa koji su suptilniji i koje osećate samo vi i osobe koje vam se približe, budite sigurni da će uz ovaj parfem svaka ženska osoba imati potpuno novi doživljaj o vašoj ličnosti. Savršen parfem za muškarca koji zna šta hoće i želi da pokaže koliko je sexy. Ako se pitate koji su najlepsi muski parfemi i uz koje ćete dobiti najbolje komplimente – probajte sa ovim.

9. Armani Aqua di GO

Ukoliko želite da prikupite komplimente žena, ovo je naš broj 9. Za mnoge muškarce ovo je najbolji muski parfem na planeti. Njegova najveća prednost jeste što je savršen za sve prilike, od teretane do kancelarije. Ako skupljate novac za jedan parfem za koji sa sigurnošću možete znati da nikada neće izaći iz mode – neka to bude Armani Aqua di GO.

8. Armani Code

Verovatno ste već čuli za ovaj parfem, ukoliko već ne znate kako miriše. Ovo je nešto slađa sexy varijanta koja svakako privlači pažnju. Ako bi trebalo da pronađemo simbol naglašene muškosti i privlačnosti, to bi bio Armani Code. Odiše savršenom poletnom svežom citrusnom notom i notom maslinovog cveta. Senzualni miris stvoren originalnom kombinacijom zrna tonke i guajak drveta, prigodan je pre svega za neku noćnu atmosferu, ali će sigurno pobrati komplimente i u dnevnim varijantama.

7. Tom Ford Tobacco

Ukoliko ste ljubitelji jakih parfema koji bi oslikavali isto toliko snažnu ličnost – obavezno isprobajte ovaj parfem. Iako spada u grupu najkomplimentnijih parfema na svetu, postoji i kategorija žena kojima se baš nikako ne dopada i koje guši. Vanila, kakao, duvan, drvene note…

6. Guerlain L Home Ideal

Hm, višnja i vanila, da li vam to zvuči kao muški parfem? I koliko zapravo parfema ima notu višnje? Ne mnogo. Ali da, ovo je jedan pravi osvežavajući aromatični muški parfem koji će pobrati ovacije žena koje vole voćnu, ali istovremeno i svežu notu.

5. Chanel ALLURE Home Sport

Svež i drvenast miris. Spoj vodenih, živahnih i senzualnih nota ostavlja utisak muškarca koji pomera granice i ostvaruje zacrtane ciljeve. Ukoliko vam je potreban miris sa kojim ćete se osećati prijatno, ne previše napadno, a opet senzualno – neka ovo bude vaš izbor.

4. Dior Savage

Megazvezda među muževnim mirisima! Ako razmišljate koji su to najlepsi muski parfemi – ne zaboravite da isprobate Savage. Ovo je jedan od najpopularnijih muških parfema, pa verovatno nećete biti previše unikatni. Međutim, ovo je nešto što nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Idealan je za sva godišnja doba i sve situacije, pa znate da sa ovim izborom nema greške.

3. Prada L Homme

Fantastičan parfem ukoliko želite da budete umereni, neuvredljivi, a opet interesantni i zanimljivi. Savršen parfem za kancelariju, poslovni sastanak, prvi dejt. Izrazito svež miris koji neverovatno dugo traje. Obično sveže note nisu toliko postojane, ali ovo je pravi izuzetak. Ako bi trebalo da se objasni kako miriše, onda bi to bilo – ekskluzivni, skup, čist miris sapuna.

2. Creed Aventus

Ako želite kombinaciju čistog svežeg mirisa i drvenih nota za snažan, muževan utisak – ovo je pravi izbor. I to ne bez razloga naš broj 2 na listi. Gornje note su ananas, bergamot, crna ribizla i jabuka. U srži su ruža, pačuli, suva breza i marokanski jasmin. Završne note su vanila, mošus i hrastova mahovina.

1. Versace Eros

I za kraj, nešto što ste možda i pretpostavljali – Versace Eros! Ako vam treba jedan parfem za koji ćete sa sigurnošću znati da će se dopasti svakoj, ali baš svakoj ženskoj osobi – onda je to Versace Eros bez premca. Ovaj parfem je veoma glasan i nikako nije za kancelariju ili poslovne sastanke, ali za izlaske i grad svakako jeste, pa zato i spada u kategoriju – najbolji muski parfemi ikada napravljeni!

(Sve Za Muškarce)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com