Ovo su psi koje porodice najviše vole: Mirni su, pametni i odlični sa decom

Najbolji psi za kuću i decu nisu uvek oni najpopularniji. AKC izdvaja 10 rasa koje porodice obožavaju, a labrador nije među njima.

Bergamski ovčar pre kavalira, a baset pre labradora. Američki kinološki klub je objavio listu deset rasa koje porodice najčešće biraju kad žele mir u kući, a labrador i zlatni retriver, koji obično prvi padnu na pamet, na njoj se uopšte ne nalaze. To je prvi signal da najbolji psi za kuću i decu nisu uvek oni najpopularniji na društvenim mrežama.

Razlog je jednostavan. Porodica sa malim detetom i stanom od 55 kvadrata ne treba psa koji traži tri šetnje dnevno i trening agilitija. Treba psa koji će popodne ležati pored kauča dok klinac pravi haos sa kockama. To su dva potpuno različita karaktera.

Šta zapravo znači „miran pas za porodicu“

Miran pas nije pas bez energije. To je pas sa stabilnim pragom reakcije, pas koji ne skače na svakog gosta, ne laje na svaki zvuk u zgradi i ne pravi dramu kada ostane sam dva sata.

U svetu postoji 221 priznata rasa čistokrvnih pasa, plus bezbroj mešanaca, pa je sužavanje izbora prema temperamentu obavezan prvi korak.

Greška broj jedan. Većina ljudi bira po izgledu, pa tek onda gleda karakter.

Sa škotskim ovčarem ili špringer španijelom u zgradi bez dvorišta, ulazite u svađu koju ne možete dobiti. Te rase su sjajne, ali ne za mirnu porodicu sa rasporedom posao-vrtić-kuhinja.

Deset rasa koje AKC ističe kao mirne

Na vrhu liste je bergamski ovčar, italijanska rasa sa karakterističnim „rasta“ pramenovima dlake. Izgleda zahtevno, ali ta dlaka se zapravo lako održava jer se sama formira u pramenove i ne traži svakodnevno četkanje. Karakter je odan, zaštitnički i smiren, što ga drži na prvom mestu.

Kavalirski španijel kralja Čarlsa je drugi izbor i možda najbolji za stanove. Težak je oko 7 kilograma, mazan do granice naporno-slatkog, i jednako se dobro slaže sa bebom i sa baba-dedom u istom danu.

Tibetanski španijel ide odmah za njim, lagano blag i razigran, a uprkos opuštenom držanju iznenada se pokaže u kinološkim sportovima.

Francuski buldog je rasa koja je u poslednjih deset godina eksplodirala po srpskim gradovima, i to ne slučajno. Ne traži dvorište, voli društvo i ljudi i drugih pasa, i kratke šetnje u parku su mu sasvim dovoljne. Mana je zdravstvena, kratka njuška znači probleme sa disanjem na vrućini.

Veliki psi koji su mirniji od malih

Zvuči naopako, ali je tačno. Irski vučji hrt dostiže preko 80 cm u ramenu i izgleda kao da bi mogao da popije dete, a u stvari je jedna od najemotivnijih i najtiših rasa na listi. Oseti raspoloženje u sobi pre nego što vi to primetite.

Klamber španijel je manje poznat, ali pouzdan kao stari sat. Funkcioniše i kao kućni ljubimac i kao lovački pas, što govori o njegovoj uravnoteženosti. Bernardinac je klasik među porodičnim psima, težak i do 80 kilograma, a sa decom toliko nežan da ga decenijama zovu „dadilja među psima“.

Južnoafrički mastif, poznat i kao burbul, je posebna priča. Sa decom je odan i strpljen, ali nije pas za nekoga ko prvi put uzima ljubimca. Snaga i čvrst karakter traže iskusnu ruku i jasna pravila od prvog dana.

Pekinezer i baset, dva specifična slučaja

Pekinezeri imaju reputaciju mirnih, što je tačno, ali nisu prvi izbor za porodice sa malom decom ispod pet godina. Traže poštovanje ličnog prostora i ne vole da ih neko vuče za uši. Uz strpljenje postanu izuzetno verni, ali odnos se gradi sporo.

Baset je drugačija priča. Njegov njuh je drugi najjači u svetu pasa, odmah iza krvosledca, i to mu određuje ponašanje. Dok prati trag, gluv je za pozive. Inače je smiren, privržen, i savršeno se uklapa u sporiji porodični ritam, samo budite spremni da dresura traje duže nego kod retrivera.

Kako izabrati pravu rasu za svoj dom

Pre nego što odlučite, iskreno odgovorite na tri pitanja. Koliko sati dnevno pas ostaje sam. Imate li dvorište ili samo terasu. Ima li u kući neko ko ima alergiju ili astmu.

Ova tri odgovora eliminišu polovinu rasa pre nego što počnete da gledate slike.

Aktivne porodice koje vikendima idu u prirodu mogu izvući mnogo iz većih rasa. Mirnije porodice koje žive u stanu se bolje slažu sa kavalirom, francuzom ili pekinezerom.

Najbolji psi za kuću i decu nisu jedna rasa, već ona koja se uklapa u vaš stvarni, a ne zamišljeni svakodnevni raspored.

