Najbrži psihološki test: Za 90 sekundi otkrićete kako se zapravo osećate prema sebi

Jedan zabavan psihološki test ličnosti koji vam može pružiti malo više uvida u to ko ste kao osoba jeste Kocka test, ili Kocka test ličnosti, kviz od 90 sekundi koji je razvio japanski psiholog.
Ovaj test vodi vas kroz niz slika – kocka, merdevine, polje, konj – i na osnovu odgovora daje uvid u vaše osećanje prema sebi.
Kocka test od 90 sekundi je kreiran da bi se utvrdilo kako vidite sebe u svetu:
Zamislite da ste na otvorenom polju.
Zapitajte se o detaljima poput toga koliko je polje veliko, šta se nalazi na polju (trava, cveće itd.) i kako izgleda područje oko polja.
Zamislite kocku.
Koliko je velika kocka? Od čega je napravljena? Kakva je površina? Koje je boje? Nalazi se u sredini, sa strane ili prednjem delu polja? Da li je na zemlji ili lebdi u vazduhu? Možete li videti kroz nju? Ako jeste, možete li videti unutra?
Zamislite merdevine.
Koliko su dugačke ove merdevine i gde su postavljene unutar polja? Kolika je udaljenost između merdevina i kocke?
Zamislite da postoji konj.
Koje je boje konj? Šta konj radi? Kolika je udaljenost između kocke i konja?
Zamislite cveće.
Gde je cveće na vašem polju? Da li ih ima mnogo ili samo nekoliko? Koliko?
Razmislite kakvo je vreme na polju.
Da li pada kiša ili je oblačno? Možda je sunčano? Ili je vaše polje maglovito?
Zamislite oluju.
Kolika je udaljenost između oluje i kocke? Da li je velika oluja? Da li je mala koja će uskoro proći?
Šta vaši odgovori znače
Sada kada smo odgovorili na neophodna pitanja, možemo utvrditi šta rezultati znače. U sledećem videu, Iniekio prevodi vaše odgovore za vas:
Polje
Polje predstavlja vaš um. Veličina polja vam govori koliko veliku ličnost imate i koliko ste dobro upoznati sa svetom oko sebe.
Stanje polja simbolizuje kako se osećate u ovom trenutku. Ako je zdravo i dobro održavano, osećaćete se optimističnije. Suvo, neuređeno polje ukazuje na pesimizam.
Kocka
Vi ste kocka. Veličina kocke predstavlja vaš ego. Površina kocke pokazuje šta ljudi vide spolja u vezi sa vašom ličnošću.
Tekstura kocke je pokazatelj vaše prirode. Ako je glatka, verovatno ste blagi. Ako je gruba, možda ste malo grubi po ivicama, a direktni i pravi.
Metalna ili kamena kocka znači da ste jaki i da vas nije lako uticati, za razliku od drveta ili leda, što znači da možete biti podložni društvenom pritisku.
Ako je vaša kocka providna, to ukazuje na vašu sopstvenu transparentnost. Boja je takođe važna. Bela predstavlja mirnu nezavisnost. Crna je o snazi i individualnosti. Siva znači da ste samouvereni.
Ljubičasta je povezana sa inteligencijom i perfekcionizmom. Plava znači da ste pametni, ali otvoreni da saslušate druge. Žuta je vezana za druženje i individualnost. Crvena je živahna, predstavlja fizičku aktivnost i bogata iskustva.
Merdevine
Merdevine predstavljaju vaše ciljeve, kao i vaša prijateljstva. Kratke merdevine znače da su vaši ciljevi realni, dok dugačke znače da mogu biti malo nedostižni.
Što su merdevine bliže kocki, to ste više posvećeni svojim ciljevima. Blizina takođe predstavlja bliskost vaših prijateljstava. Što je materijal merdevina tvrđi, to je veza sa vašim prijateljima jača.
Konj
Konj predstavlja vašeg idealnog partnera. Konj koji spava ili pase je pokazatelj da vam je partner potpuno posvećen.
Konj koji trči znači da vaš partner poštuje vaš prostor i granice i da se ne plaši kada vam je potrebno vreme za sebe. Razigran konj znači da vaš idealan partner ne shvata život previše ozbiljno i da se ne opterećuje stvarima.
Smeđi konj znači da tražite pouzdanost, dok crni konj predstavlja dominaciju. Beli konj znači da želite lojalnost i poverenje, dok druge boje ukazuju na nezavisnost.
Udaljenost konja od kocke ukazuje na važnost pronalaženja idealnog partnera u vašem životu. Što je konj bliži kocki, to ste više zainteresovani.
Cveće
Cveće predstavlja vašu porodicu i prijatelje. Manje cveća ukazuje na to da imate nekoliko dubokih, značajnih veza, dok više cveća znači da ste super društveni.
Vreme
Vreme je povezano sa vašim raspoloženjem i pogledom na život. Kiša je vaš problem, pa što više pada kiša, to se više teškoća suočavate.
Magla ukazuje na nedostatak jasnoće o prisustvu neizvesnosti u vašem životu. Vetar predstavlja prolazne brige koje neće trajati. Ako ste videli sunce, optimistični ste.
Oluja
Oluja predstavlja stres u vašem životu kroz svoj položaj i snagu. Što je oluja bliža vašoj kocki, to je vaš stres bliži prvom planu vašeg uma.
Zašto je važno uraditi ovakav test
- Pomaže vam da bolje razumete kako se osećate o sebi – jer često ne razmišljamo jasno o tome.
- Kada spoznate svoj unutrašnji stav, možete ga namerno promeniti – ako niste zadovoljni.
- Test nije zamena za terapiju, ali je odličan uvod i podsticaj da se bavite sobom.
- Lako je, praktično, traje samo nekoliko minuta – znači da ne morate mnogo vremena.
Zaključak
Ako želite da zaista sagledate kako se osećate o sebi, ovaj brzi psihološki test vam može biti iznenađujuće moćan alat. Vizualizacija vas vraća u kontakt sa vašim nesvesnim mislima i može pokrenuti promenu. Da li ste spremni da svojim odgovorima date glas i učinite prvi korak?
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com