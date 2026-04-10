Najgora stvar koju možete raditi na Veliki petak: Mnogi nesvesno počine veliki greh!

Mnogi hrišćani nesvesni greške, čestitaju Veliki petak, a to je najgora stvar koju možete da učinite. Predstavlja veliki greh.
Mnoštvo je običaja i činjenica da mnogi praktikuju samo neke od njih kao što je farbanje jaja, dovodi i do toga da pravoslavci koji nisu aktivni hrišćani naprave i velike greške, a bez zle namere.

Jedna od grešaka koja se sve češće dešava otkako se razne čestitke šalju mobilnim telefonima jeste i da se – čestita Veliki petak! Najgora stvar koju možete da učinite.

Ovo ljudi čine nesmotreno, ali i bez imalo udubljivanja u poruku koju zapravo šalju. Po hrišćanskom vjerovanju, Veliki petak je dan kada je Isus Hrist razapet na krstu na Golgoti. To je dan velike žalosti i obilježava se strogim postom.

Prema tradiciji tog dana se ne rade poslovi u polju i u kući i ovaj je praznik obilježen crvenim slovom.

Tradicija je da se na Veliki petak svi uzdrže od bilo kakvog veselja i proslava. Oni koji hrišćanski obilježavaju Veliki petak na taj dan ne gledaju televizor i ne slušaju muziku.

Jedino što se na Veliki petak radi je farbanje jaja. Od hrane se treba uzdržavati ili jesti samo onu pripremljenu na vodi.

