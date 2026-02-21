Najgori poklon za 8. mart: Ako ste planirali da kupite nešto od ovoga, bolje idite praznih ruku

Najgori poklon za 8. mart može uništiti čitavo veče. Izbegnite neprijatnu tišinu i saznajte šta žene zapravo žele, a šta odmah bacaju.

Da se ne lažemo, kupovina poklona je minsko polje, a najgori poklon za 8. mart je onaj koji eksplodira pravo u lice kada se najmanje nadate. Stvar nije u novcu, stvar je u poruci koju šaljete. Mnogi muškarci misle da čine uslugu kupovinom praktičnih stvari, ali tu leži zamka.

Ako ste krenuli ka polici sa malim kućnim aparatima, odmah se okrenite i izađite iz radnje. Pravi promašaj za osmi mart nije samo nedostatak mašte, već nedostatak pažnje prema onome što ona zapravo jeste.

Šta se smatra za najgori poklon za 8. mart?

Najgori poklon za 8. mart je svaki predmet koji sugeriše kućni rad umesto ličnog uživanja, poput sredstava za čišćenje, kuhinjskih krpa ili vaga za merenje, jer time ženu svodite na funkciju domaćice umesto da slavite njenu jedinstvenu ličnost.

Kada birate poklon, neadekvatan poklon može napraviti više štete nego da niste kupili ništa. Isprobao sam ovo na deset načina i shvatio da žene žele da se osećaju posebno, a ne korisno. Pogrešan dar često govori: „Vidim te kao nekoga ko treba da mi opegla košulju“.

Lista stvari koje treba da izbegavate u širokom luku

Ako ne želite da vidite onaj kiseli osmeh i čujete „Hvala, baš mi je trebalo“, zaboravite na sledeće stavke. Ovo su dokazano pokloni koje žene mrze:

Kućni aparati i bela tehnika: Pegle, blenderi, usisivači. Osim ako nije specifično tražila taj najnoviji robot usisivač, ovo je uvreda. To nije poklon za nju, to je poklon za kuću.

Kozmetika protiv starenja ili celulita: Možda mislite da pomažete, ali poruka koju šaljete je „izgledaš staro“ ili „treba da smršaš“. Ovo je apsolutni najgori poklon za 8. mart koji možete izabrati.

Vage za merenje telesne težine: Nema potrebe da objašnjavamo zašto je ovo loša ideja za praznik. Jednostavno ne.

Jeftini setovi iz supermarketa: Oni paketi sa gelom za tuširanje i dezodoransom koji stoje pored kase. To vrišti „setio sam se pre 5 minuta“.

Plišane igračke (ako ima više od 12 godina): Skupljaju prašinu i ne služe ničemu. Bolje kupite jednu kvalitetnu ružu nego medveda od dva metra.

Mnogi misle da je cveće kliše, ali verujte, bolje je i to nego da dobije tiganj. Loša ideja za praznik je ignorisati njene hobije. Ako voli da čita, knjiga je pun pogodak. Ako voli da trči, nove slušalice su sjajne. Ali molim vas, ne kupujte ništa što ima kabl i služi za ribanje poda. To je siguran put ka svađi.

Zapamtite, najgori poklon za 8. mart je onaj lišen emocije. Nije potrebno da potrošite bogatstvo. Ponekad je ručno napisana čestitka uz omiljenu čokoladu vrednija od najskupljeg miksera. Budite prisutni, slušajte šta priča tokom godine i nećete pogrešiti.

Koji je najbesmisleniji poklon koji ste vi ikada dobili ili, ne daj Bože, poklonili nekome?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com