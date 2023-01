Najkraći sastanak u istoriji trajao je 30 sekundi: Haos je nastao zbog jednog pitanja (video)

Onlajn emisija za upoznavanje pretvorila se u pravi cirkus nakon što je fan Marvelovog sveta grubo odbio devojku koja nema iste preference kao i on.

U prvoj ovogodišnjoj emisiji internet šoa za upoznavanje „The Button“ prikazan je vrlo neprijatan sastanak između takmičara Donija i Marije, koji se završio nakon 30 sekundi.

Cilj emisije je da dve osobe sede ispred jednog tastera. Kada on zasvetli crveno, bilo ko od učesnika može da ga pritisne i zameni sastanak sa drugom osobom. Ako oboje izdrže duže od 10 minuta, za sledeći sastanak biće plaćeni svi troškovi. Ipak, sastanak Donija i Marije trajao je samo nekoliko sekundi.

