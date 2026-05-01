Najlakši način da izgubite do 20 odsto više kalorija hodanjem, bez ikakvog dodatnog napora

Postoji jednostavan trik koji će vam pomoći da iz jedne iste šetnje izvučete još više i to bez ikakvog dodatnog napora. Ovo je najlakši način da izgubite mnogo više kalorija bez nekog velikog napora.
Naime, stručnjaci sve više ističu da nošenje laganog ranca tokom hodanja može povećati potrošnju kalorija i do 20 odsto, uz dodatno aktiviranje mišića i poboljšanje držanja.
Ključ je u malom opterećenju
Metoda je poznata i kao rucking, i podrazumeva hodanje sa teretom na leđima. Iako zvuči zahtevno, ključ je umerenost – lagan ranac sa nekoliko kilograma je dovoljan da telo počne intenzivnije da radi.
Dodatna težina tera mišiće nogu, gluteusa i trupa da se više angažuju. Istovremeno podstiče ravniji položaj leđa i stabilniji korak. Rezultat? Veća potrošnja energije bez osećaja da ste drastično povećali tempo ili dužinu hodanja.
Ono što ovaj trik čini posebno privlačnim je njegova jednostavnost. Sve što vam je potrebno je ranac koji već imate kod kuće – napunite ga flašom vode, knjigom ili nekom laganom opremom i spremni ste.
Važno je da težina bude ravnomerno raspoređena i da ranac čvrsto stoji na vašim leđima kako ne bi opterećivao ramena ili izazivao nelagodnost.
Uvođenje ove navike u vašu svakodnevnu rutinu može biti veoma jednostavno. Počnite sa kraćim šetnjama i lakšim teretom, kao što je putovanje na posao, kupovina ili večernja šetnja po komšiluku. Kako se vaše telo prilagođava, možete postepeno povećavati težinu ili trajanje šetnji. Čak i 20 do 30 minuta dnevno sa laganim rancem može napraviti razliku.
Pored toga što vam pomaže da sagorevate kalorije, hodanje sa rancem takođe doprinosi boljoj kondiciji i jačanju mišića bez potrebe da idete u teretanu. Zato mnogi smatraju da je ovaj mali trik savršena kombinacija praktičnosti i efikasnosti.
Ako tražite najlakši način da „pojačate“ svoju rutinu bez većih promena, možda je vreme da na sledeću planinarsku turu krenete ne praznih ruku – već sa rancem na leđima.
