Najlepša ženska imena inspirisana cvećem, u sebi nose živost proleća

Proleće je najlepše godišnje doba za mnoge. A kao i većini, verovatno su i vama prve asocijacije na ovo godišnje doba zelenilo, sunce i cveće. Ako očekujete bebu ovog proleća ili jednostavno volite cveće, predstavljamo vam nekoliko imena za devojčice inspirisane upravo – cvećem.

Ljubica – u pitanju je žensko ime staroslovenskog porekla. Postoje tumačenja da je nastalo od biljke ljubičice, ali postoji i tumačenje da je nastalo od glagola ljubiti.

Ljiljana – žensko ime koje je izvedeno od naziva cveta ljiljan. Izbor takvog imena predstavlja želju roditelja da dete bude pre svega lepo, nežno, ljupko i prefinjeno. Prema jednom tumačenju, ime je preuzeto iz engleskog jezika, odnosno predstavlja prevod imena Lilian.

Ruža – ime koje je nastalo od latinske reči „rosa“, što znači cvet, ruža. Daje se devojčicama sa željom da budu lepe i nežne kao ruža.

Iris – ovo ime je veoma popularno poslednjih nekoliko godina. Postoji nekoliko teorija o poreklu imena Iris: jedna je da je nastalo prema cvetu iris, dok druga kaže da potiče iz starogrčke mitologije, od boginje Iride, „božje glasnice“, čiji je simbol duga.

Cveta – dolazi od imenice cvet i daje se devojčicama sa željom da budu nežne i lepe kao cvet.

Nevena – ovo prelepo ime nastalo je prema cvetu neven. Potiče iz relativno novijeg vremena kada se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cveća, a u Srbiji spada u klasična imena.

