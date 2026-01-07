Ovo su originalne žeje za Božić. Uputite od srca ove božićne poruke svojim voljenim ili prijateljima. Obradovaćete ih.

Božićne poruke od srca, uputite ih voljenim.

Najlepše božićne poruke i originalne čestitke za Božić

Ove božićne večeri hiljadu čestitki traže svoje puteve kroz guste pahuljice snega. Neka ove moje božižne poruke pronađu put do tebe i kažu ti: „Srećan Božić“ umesto mene.

Neka ti miris božićnog drveta unese radost u ove dane, ja ti želim od sveg srca čestit Božić i božićne dane!

Srećan Božić želim ti ja, neka ti kuću svetlo obasja, a kada padne noć i otkuca ponoć, tad mali Isus je tu, evo ga na putu.

Božić je praznik rođenja, svetlost, molitva. Božić je radost, snaga vere i mir u srcu. Na dobro Vam došao Božić i Sveto rođenje Isusovo!

Kad svanu božićni dani, niko, baš niko nije vani. Svi se dive, raduju, dok napolju pahulje padaju.

U dalekom gradu, u zimskoj noći, Isuse Spasitelju, otvori oči. Od radosti i sreće anđeli zapališe sveće, a jedan od njih kaže: „Srećan ti Božić i Badnje veče“.

Da ti put života pospe Isusova slamica, da ti je srce toplo kao vitlejemska štalica. Da ti zvezde sjaje jače, i da ti oko nikad ne zaplače. Srečan Božić!

Šaljem ti stihove umotane snegom i dobrotom, šaljem ti najlepše želje u ovoj noći okupanoj lepotom. Srećna ti božićna noć, a radost i sreća sami će doć.

Zvezdano nebo noćas blista i svi slavimo Isusa Hrista. Na nebu sjajni Mesec se zlati, Božji blagoslov neka te prati. Srećan Božić!

Noćas usni divan san, sa mirom slavi Badnji dan, nek ti radost kroz dom teče, sa mirom slavi badnje veče, neka ti srećom dom zablista, na rođendan Isusa Hrista. Srećan Božić!

Dopusti da se Božić dogodi u tvom srcu, da se ljubav rodi svaki dan iznova, jer Božić postaje vidljiv u svakoj ljubavi među ljudima! Srećan Božić!

Neka vam srebrne zrake božićnog jutra pod borom osvetle poklon ispleten od zdravlja, sreće, mira i ljubavi. Srećan Božić!

