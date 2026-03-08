Najlepše i najoriginalnije čestitke za 8. mart, definitivno!

Ovo su najlepše i najorinalnije čestitke koje možete da uputite svojoj voljenoj osobi povodom Dana žena. Zapišite ih!

Danas je Dan žena i sigurno želite da svojoj voljenoj majci, baki, devojci, supruzi, prijateljici, koleginici čestitate uz najlepšu čestitiku. Ovo su najlepše i najoriginalnije čestitke.

Najlepše i najoriginalnije čestitke za 8. mart

1. Ne… ovo nije poruka, to me je samo izdala misao o tebi, pobegla da me ocinkari da mislim na tebe i da ti želim srećan 8. mart.

2. Mnogi će ti poželeti brdo lepih stvari, ali će se malo njih potruditi da to ostvari. Ja ti želim samo onoliko, koliko je potrebno da budeš srećna. Srećan 8. mart!

3. Budi ponosna što si mudra i jaka. Budi srećna što umeš da voliš i što si voljena. Budi radosna što u sebi imaš snagu da promeniš svet. Ovom porukom šaljem ti dobre vibracije i puno ljubavi na tvoj poseban dan. Srećan 8. mart!

4. Neka ti svaki sledeći dan bude bolji, neka sve bude po tvojoj volji i kada pada kiša, nek tebi sija sunce. Srećan 8. mart!

5. „Ne znam šta je vrednije u tebi, dal’ si bolja il’ si lepša žena,

Živeću i voleti tebe, kunem ti se da si božanstvena (…)“

Srećan 8. mart, jedinstvena i najlepša moja mila, i najdraža ljubavi.

6. Jednoj, posebnoj! Srećan 8. mart!

7. Tvoja nežna ruka donosi mi mir, tvoje reči su najbolje lekcije, a poljupci za laku noć zauvek su ostavili trag na mojoj duši. Draga mama, srećan ti 8. mart!

8. Volim te. Ti si razlog, nada i san, sve što sam ikada poželeo. I bez obzira na to šta će se u budućnosti

9. Pruži mi ruku da te odvedem gde se i tužni smeju. Pođi sa mnom gde oblaci sreće večito greju. Pusti da ti pokažem kako anđeli dišu i kako oni volim te pišu. Srećan 8. mart!

10. Danas je poseban dan za devojke kao što si TI. Šta god poželiš, nek ti se ostvari, zdravlje, sreća nek je sa tobom. Srećan 8. mart!

11. Hoću da me svakog dana voliš, da svaki korak za mnom ponoviš, da mi sve s tobom bude kao san, a ne samo taj osmomartovski dan.

12. Volim te što si najlepša bajka i što si rođena da budeš baš moja majka. Srećan 8. mart!

