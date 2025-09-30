Najmoćnija molitva za novac: Ove reči svako treba da zna, donose finansijski blagoslov!

Sveti Spiridon je na vašoj strani

Verovatno ne postoji osoba koja ne razmišlja povremeno o svojim finansijama. Svaki dan većina nas posvećuje vreme i napor kako bismo obezbedili sebe i svoje najmilije na adekvatan način. Ipak, nestabilna ekonomska situacija u svetu može dovesti do toga da čak i najvrednija i najuspešnija osoba ostane bez sredstava za život.

Neki ljudi veruju da molitva za finansijsko blagostanje može pomoći u prevazilaženju takvih teških situacija. Upravo u takvim trenucima mnogi se okreću molitvi kao izvoru snage.

Saveti sveštenika sugerišu da pre molitve za finansijsko blagostanje pažljivo razmislite o svojim motivima. Važno je da ne postavljate zahteve višim silama ukoliko je vaša namera sebična ili ukoliko je novac sam po sebi vaš krajnji cilj. Ljubav prema novcu bez obzira na sve, može dovesti do iskrivljenja ličnih prioriteta, što se smatra moralnim nedostatkom.

Pre nego što uputite molitvu, važno je da se zahvalite za sve što već imate. Pokazivanje zahvalnosti čak i za male stvari može biti pouzdan način da privučete više onoga što želite, a evo šta treba da izgovorite, prenosi Molitve.rs

Molimo se svetom Spiridonu iz Trimifuntskog. On je bio čuveni čudotvorac tokom svog života koji je lečio ljude obolele od neizlečivih bolesti, kao i obolele od duševnih bolesti. Gonio je demone iz ljudi, a kako se tvrdi, čak je i oživljavao umrle. Rođen je u skromnoj seljačkoj porodici, imao je bistru dušu i zdrav duh.

Molitva svetom Spiridonu za novac

O blaženi Sveti Spiridone!

Molite se za milost Boga čovječanstva, neka nas ne osudi po našim bezakonjima, ali neka učini s nama svojom milošću. Zamolite nas, sluge Božije (imena), od Hrista i Boga naš miran, spokojan život, zdravlje duha i tijela. Izbavi nas od svih nevolja duše i tijela, od svake klonulosti i đavolskih kleveta.

Seti nas se na prijestolju Svemogućeg i moli Gospoda, neka nam podari oproštenje mnogih naših grijeha, podari nam ugodan i miran život, ali podari nam bestidnu i mirnu smrt i večno blaženstvo u budućnosti, neka nam neprestano šalje slava i hvala Ocu i Sinu i Duhu Svetome, sada i uvek i u vekove vekova.

