Najmoćnije žensko ime: One koje ga nose zrače svetlošću i toplinom, a sreća ih prati na svakom koraku

Jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak!

Prema poreklu imena Iskra, njegovo preneseno značenje može da se posmatra kao „ona koja je sjajna“, „ona koja je puna energije“, „ona koja obasjava svetlošću i toplinom“, „ona koja svakom greje srce i dušu“, „ona koja ima i spoljnu i unutrašnju lepotu“, „vatrena“, „tajanstvena“, ali i „ona koja daje radost“, „ona koja donosi bolju budućnost“, „radosnica“, „srećnica“.

Pretpostavlja se da je žensko ime Iskra poreklom od reči „iskra“ koja na slovenskim jezicima označava vatru, žar, „varnicu“ koja se stvara kada se vatra zapali.

Od davnina postoje verovanja da „varnice“ koje se stvaraju prilikom sagorevanja drveta u vatri, koje „iskriče“, nose neka bolja vremena i nova radovanja, bogatstvo, bolje zdravlje i dobar život i budućnost.

