Najprljaviji delovi tela koje skoro svi zaboravljaju da operu

Mislite da ste temeljni dok se kupate ili tuširate? Zaboravljeni delovi tela često su izvor neprijatnih mirisa koje voda ne spira. Otkrijte mesta koja preskačete i rešite problem odmah.

Koliko puta ste izašli iz tuš kabine sa osećajem svežine, samo da biste nakon nekoliko sati primetili onaj poznati, ustajali miris koji vam ruši samopouzdanje? Nije uvek problem u lošem dezodoransu ili jeftinom parfemu – problem leži u mikroskopskim detaljima vaše rutine. Zaboravljeni delovi tela su skrovita mesta koja većina nas nesvesno zanemaruje, a koja predstavljaju idealno tlo za razmnožavanje bakterija i nakupljanje prljavštine. Prava istina je da samo stajanje ispod mlaza tople vode ne garantuje čistoću; sapunica koja se sliva niz telo nije dovoljna da očisti kritične zone.

Da biste zaista mirisali na čisto i sprečili iritacije, potrebno je da uvedete male, ali ključne promene u vaš ritual kupanja. Zaboravljeni delovi tela zahtevaju mehaničko trljanje, a ne samo pasivno ispiranje. U nastavku otkrivamo pet kritičnih tačaka koje verovatno ne perete dovoljno dobro i kako da to promenite već večeras.

Misterija neprijatnog mirisa iza ušiju

Ovo je klasičan primer mesta koje je „van vidokruga, van pameti“. Područje iza ušiju sadrži lojne žlezde koje luče sebum. Kada se taj sebum pomeša sa mrtvim ćelijama kože i znojem, a ne ukloni se temeljno, nastaje karakterističan miris sličan siru. Mnogi samo pređu rukom preko lica, dok zaboravljeni delovi tela poput ušne školjke ostaju netaknuti. Sledeći put kada se tuširate, sapunajte ovo područje barem 20 sekundi i dobro isperite.

Pupak: Centar bakterijskog sveta

Možda deluje bezazleno, ali pupak je jedan od najprljavijih delova ljudskog tela. Njegov oblik stvara savršenu zamku za vlakna sa odeće, znoj i mrtvu kožu. Ako se ne čisti redovno, ova mešavina može očvrsnuti i stvoriti neprijatne naslage, pa čak i infekcije. Nije dovoljno pustiti da voda teče preko stomaka. Koristite štapić za uši natopljen blagim alkoholom ili prosto nasapunjan prst da temeljno očistite unutrašnjost.

Stopala i prostor između prstiju

Postoji mit da će sapunica koja se sliva sa gornjeg dela tela oprati stopala. To je velika zabluda. Prostor između nožnih prstiju je vlažan i topao, što ga čini rajem za gljivice i bakterije. Ovi zaboravljeni delovi tela su najčešći uzrok neprijatnog mirisa nogu, bez obzira na kvalitet obuće koju nosite. Uvrstite u svoju naviku svakodnevno ribanje stopala sunđerom ili četkom, i ne zaboravite da ih dobro osušite peškirom.

Brzi vodič za potpunu čistoću:

Iza vrata: Često zanemareno zbog kose ili kragne, ovo mesto skuplja mnogo znoja.

Ispod noktiju: Perite ruke, ali koristite četkicu za prostor ispod nokatne ploče gde se kriju najupornije bakterije.

Prepona: Koža je ovde osetljiva, ali zahteva svakodnevno, temeljno pranje zbog nabora kože.

Vratite kontrolu nad svojom higijenom

Nema lepšeg osećaja od onog kada legnete u krevet znajući da je vaša koža zaista čista i da diše. Ovi zaboravljeni delovi tela više ne moraju biti vaša tajna sramota. Uvedite ove jednostavne korake u svoju svakodnevicu i primetićete razliku ne samo u mirisu, već i u zdravlju vaše kože.

