Najređi tip ličnosti ima ove izuzetne karakteristike, po Karlu Jungu

Ovi ljudi su po prirodi smireni i sigurni u svoja uverenja, a uvek su spremni da pomognu. Najređi tip ličnosti ima samo 1 odsto ljudi.

Najređi tip ličnosti koji, prema Karlu Jungu, poseduje jedinstvene kombinacije osobina u koje spadaju zatvorenost, senzibilitet i pravdoljubivost čini svega jedan odsto populacije.

Ovi ljudi su po prirodi smireni i sigurni u svoja uverenja, a takođe im je izražena osobina da su uvek spremni da pomognu drugim ljudima.

Jedinstven tip ličnosti obeležava se skraćenicom INFJ (introvertnost, intuitivnost, osećajnost i prosuđivanje), a otkriven je testom Majers Bridžs, koji je kreirao čuveni psihijatar Karl Jung.

Ponekad se ovaj tip ličnosti kategoriše kao „advokat“ ili „idealista“.

Glavne karakteristike takvih ljudi

Usredsređeni su na pomoć drugima

Imaju idealistički pristup i istančan osećaj za dobro i zlo. Jedan od njihovih najeksplicitnijih ciljeva je da pomognu drugima, ali oni se ne ograničavaju na „spasavanje“ ljudi iz teških situacija, već ih i inspirišu, pomažu im u samousavršavanju i razvoju. Vrlo lako sklapaju prijateljstva i izvrsni su u međuljudskim odnosima.

Ipak, oni vrlo vode računa o vremenu provedenom u interakciji sa drugima. Da bi obnovili energiju, potrebna im je doza ličnog prostora i osamljivanje.

Oni znaju kako da sanjaju

„Advokati su neumoljivi sanjari. Međutim, njihovi snovi uopšte ne spadaju u kategoriju bajnih i nemogućih, poput običnih pasivnih sanjara, čiji je idealizam lagan i krhak. Sasvim suprotno

Oni sanjaju konstruktivno i svrsishodno, često ostvarujući svoje snove

U radnom okruženju ovi ljudi uvek pokazuju nezavisnost, usredsređenost na cilj, visoku kreativnost i puno intuicije. Takođe su često zainteresovani za umetnost i nauku.

Njihov entuzijazam i idealizam mogu biti iscrpljujući

Ljudi koji imaju najređi tip ličnosti imaju samo jedan stvarni problem: društvo. U današnjem svetu, punom nepravde, zatvorenih vrata i zidova koje svi moramo neprestano prevladati, nije lako postati razočaran sopstvenim naporima. Zbog toga se često dešava da ljudi sa ovim tipom odustanu i zaustave borbu na neko vreme – jednostavno zato što ih to fizički i emocionalno izuzetno iscrpljuje.

Ovi ljudi, koji čine ne više od 1 odsto ukupne populacije Zemlje, unose svetlost u tamu oko nas. To su ljudi sa jasnim idejama, sanjari koji imaju svrhu i idealisti koji zaista žele ljude oko sebe da učine bar malo boljim.

Poznati koji su „advokat“ tip ličnosti su Gete, Martin Luter King, Nelson Mendela Morgan Frimen, Nikol Kidman…

