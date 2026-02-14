Najtužnija pesma stare Jugoslavije Ljudi su se ubijali zbog nje, Tito ju je zabranio! (video)

Mnogi smatraju da je ovo najtužnija pesma ikada snimljena kod nas. Svojevremeno ju je lično Josip Broz Tito zabranio.

Mnogi smatraju da je ovo najtužnija pesma ikada snimljena kod nas. Svojevremeno ju je lično Josip Broz Tito zabranio, jer su mnogi ljudi oboleli od tuberkuloze, izvršili samoubistvo nakon što su je čuli…

Životna priča Dragiše Nedovića je zaista neverovatna – rođen je 1916. a već sa 20 godina je napisao legendarnu pesmu „U lijepom starom gradu Višegradu“. Kobne 1941. je sa ostalim Kragujevčanima izveden na streljanje. U poslednjem trenutku, kao već poznatog tekstopisca, odvojili su ga na stranu, i deportovali u Nemačku gde je proveo četiri godine u radnom logoru u Dormagenu.

Nakon završetka Drugog svetskog rata vraća se u Kragujevac. Početkom 1950. saznaje da ima tuberkulozu. Tada piše numeru „Pluća su mi bolna“, a svaka reč ove pesme pogađa direktno u srce.

Duboka tuga u stihovima

Stihovi pesme odišu dubokom tugom i osećajem neizbežnog kraja:

„Pluća su mi bolna, zdravlja više nemam

Jer su sasvim blizu, moji zadnji dani

Živeću još danas, a možda i sutra

A onda zauvek, zbogom moj živote

Nije meni žao, bednoga života

Jer ja sreće nikad, osetio nisam

Samo bol i patnja, gorke suze lio

U životu svome, srećan nisam bio.“

Pesmu je prvi snimio Zaim Imamović. Priča se da je toliko sugestivno delovala na ljude, naročito one obolele od tuberkuloze. Mnogi su pod njenim uticajem dizali ruku na sebe. Zato je Centralni komitet po instrukciji Tita odlučio da se ova numera zabrani. I tako je i bilo sve dok je desetak godina kasnije na jednoj proslavi nije naručila Jovanka Broz. Tada ju je za Titovu suprugu otpevala legendarna Nada Mamula.

Iako se izlečio od tuberkuloze, Nedovića je 1959. zadesila nova muka, i počeli su njegovi problemi sa srcem. Preminuo je od infarkta 1966, retko ko ga se seća danas, a iza sebe je ostavio ogromno blago od čak 800 pesama među kojima se nalaze i poznate numere „Tekla reka Lepenica“, „Na Moravi vodenica stara“, „Krca, krca, nova kola“, „Smederevo, grade od starina“, prenosi Telegraf.

