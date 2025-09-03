Najuspešniji ljudi rađaju se tačno ovog datuma: Otvaraju im se svi putevi, a muku neće osetiti nikad u životu

Simbolika datuma rođenja fascinira ljude vekovima, a najnovije istraživanje pokazalo je da trenuci kada smo ugledali svetlo dana mogu imati veze sa uspehom. Stručnjaci su analizirali 1.000 dobitnika najprestižnijih priznanja—Oscara, Pulitzera, Nobelove nagrade i drugih—i otkrili koji datumi rođenja su se najčešće ponavljali među njima.

Najuspešniji datumi rođenja

Najviše laureata, njih 11, rođeno je 30. aprila, što ga čini samim vrhom liste. Sledi 27. april sa osam dobitnika. Sedam nagrada dodeljeno je ljudima rođenim 20. januara, 23. i 26. marta, 29. aprila, 14. septembra, 26. septembra, 12. novembra i 30. decembra.

Meseci sa najviše laureata

Analiza po mesecima pokazuje da je april najplodniji za karijerne uspehe – čak 99 laureata ima rođendan u tom periodu. Na drugom mestu je novembar sa 94, a treći je mart sa 92 dobitnika. S druge strane, zbog manjeg broja dana, februar je najslabije ocenjen sa samo 58 laureata, dok ga prate decembar (71) i avgust (75).

Šta vam sve ovo govori

Iako istraživanje ne može da predvidi sudbinu svakog pojedinca, zanimljivo je videti poklapanja sa najpoznatijim imenima i njihovim nagradama. Ako vam datum rođenja stiže između datuma na listi, možda samo potkrepljujete staru mudrost: sreća prati hrabre… ili one rođene u pravom trenutku!

