Najvažniji običaji za Uskrs: Ovo meso se ne jede a jednu stvari svi treba da urade za dobro zdravlje

Uskrs je jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji slavi pobedu života nad smrću i vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Uskrs pada u pokretne praznike, i nikada ne može biti pre 4. aprila i nakon 8. maja.

Ovom velikom prazniku prethodni najduži i najstroži post – Uskršnji post.

Pored posta, običaji nalažu i tradicionalno farbanje jaja pre svega u crvenu boju, te izdvajanje čuvarkuće – jajeta crvene boje koje se u toku cele godine čuva u kući za napredak i blagostanje ukućana.

Jaja ofarbana u crvenu boju simbolizuju nevino prolivenu krv Isusa Hrista.

Na dan uskršnjeg jutra, običaj je da se ukućani pozdravljaju sa “Hristos vaskrse“ i otpozdravljaju sa “Vaistinu vaskrse“.

Uskršnji doručak se započinje jajima i solju.

U nekim krajevima, ukućani se umivaju vodom u kojoj je prenoćilo jaje čuvarkuća, dren, bosiljak i biljka zdravac, jer se smatralo da ovo donosi zdravlje celoj porodici.

U jutarnjim časovima, odlazi se na vaskršnju liturgiju, a domaćice treba da ponesu jaja u crkvu.

Opšte poznati običaj jeste kucanje jajima, gde se prvo kuca vrh o vrh, a nakon toga o donji deo jajeta. Onaj ko je razbio tuđe jaje, uzima ga kod sebe.

Stariji običaj nalagao je da ne treba jesti jagnjetinu – ukoliko Uskrs padne pre Đurđevdana. Takođe, jedan od običaja nalaže da se na Uskrs ne ide pre ponoći na spavanje jer će do narednog Uskrsa osoba biti pospana i lenja.

Običaj za Uskrs takođe nalaže bogatu uskršnju trpezu, i neizostavnu uskršnju pogaču.