Najveća greška kod domaće kafe: Ako čekate da voda provri, ceo život je pravite pogrešno

Mislite da znate kako se kuva prava domaća kafa? Ako čekate da voda provri, pravite grešku koja joj kvari ukus.

Kafa se ne zakuvava u proključaloj vodi. Saznajte zašto je važno da voda provri tek na samom kraju i kako dobiti savršenu penu.

Turska kafa je nematerijalna kulturna baština Turske potvrđena od strane Uneska, a predstavlja metodu pripreme nefiltrirane kafe. Pržena, a zatim fino mlevena, zrna kafe se kuvaju u džezvi, često sa šećerom, te se serviraju u fildžanima.

Dok u Grčkoj za ovakav metod pripreme kafe nikako ne smete reći da je turski već grčki, u Srbiji nemamo problem sa tim, pa su termini koje koristimo domaća ili turska kafa.

Iako ptice na grani znaju kako se priprema ova kafa, vremenom smo što iz praktičnosti ili nekih navika počeli da menjamo tradicionalan način pripreme ovog napitka. Ako i vi čekate da voda provri pre nego što zakuvate kafu – onda je sve vreme pravite pogrešno!

Voda nikada ne sme da provri prva

Malo ko zna da prava aroma ne trpi vrelinu ključale vode. Tradicionalna metoda je sporija, zahteva strpljenje, ali zauzvrat nudi ukus koji se ne zaboravlja. Umesto da „spalite“ kafu na sto stepeni, pokušajte ovako – onako kako su radili stari majstori.

Voda u džezvi treba da stigne tik do vrenja. Onog trenutka kada počne da „šapuće“, sklonite je sa ringle. Tada se dešava magija.

Pre nego što kafa dotakne džezvu, odlijte malo te vrele vode u šoljicu. To nije višak, to je „čuvar pene“ koji će vam trebati kasnije.

U ostatak vode dodajte kafu, promešajte polako i vratite je na toplinu. Gledajte kako raste ka ivici džezve, mirna i gusta. Čim stigne do vrha, sklonite je i vratite onu vodu koju ste na početku odložili.

Tek tada, kafa se vraća na ringlu da voda provri po poslednji put. Čim proključa, sklonite je, dodajte kašičicu hladne vode da se talog „umiri“ i slegne, ostavljajući na vrhu samo ono najbolje.

Ispravite grešku i uživajte u aromi

Ako ste godinama automatski čekali ključalu vodu da biste zakuvate kafu, vreme je da promenite naviku i primenite ovaj autentični recept. Puniji ukus, bogatija aroma i savršeno slegnut talog rezultat su ovog tradicionalnog metoda. Neka vaša prva jutarnja šoljica više ne bude samo navika, već ritual uživanja.

Kako vi pravite svoju kafu? Isprobajte ovu metodu i javite nam – da li ste prvi put osetili njen pravi ukus?

