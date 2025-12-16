Najveći greh za posnom slavskom trpezom: Na Svetog Nikolu ovo nikako ne smete da uradite

Ako ovo uradite na dan slave, činite najveći greh! Domaćini, na Svetog Nikolu postoji pravilo koje kršite – to je moralni propust i sramota!

Crkva je jasna, a ovo je upozorenje za sve domaćine – napravićete najveći greh ako se oglušite o pravilo koje važi na Svetog Nikolu.

Jedan poguban i štetan običaj se polako iz neupućenosti u nekim našim krajevima uvlači u naš narod i predstavlja ozbiljno kršenje pravoslavnih pravila. Ignorisanje ovog crkvenog propisa može imati duhovne posledice.

Naime, kada neka slava padne uz post, ili u sredu ili petak, na primer Nikoljdan, koji je uvek u Božićnom postu, taj dan se obavezno posti. Ovo je zlatno pravilo!

Posti se bez obzira na to da li porodica iz nekih razloga ne posti taj post ili misli da ima pravo na izuzetak. Slavska trpeza mora biti posna.

Bolje je ne slaviti

Spremanje mrsne hrane za slavu je najveći greh ako je taj dan crkveno propisan post. Ovo nije samo pitanje ličnog izbora, već i odgovornosti prema gostima. Bolje je ne slaviti, nego praviti javnu sablazan i navoditi druge (goste) na greh da mrse na veliki praznik u vreme kada crkva naređuje post. To nije samo greška, već čin sablazni pred Bogom i gostima.

Slavski ručak, ako je mrsan, može se odložiti za naredni dan ako slava padne u sredu ili petak van posta. Nikada ne stavljajte veru na kocku.

Ovo je strogo zabranjeno! Pogrešno je, kako to neki čine, na dan slave kada je post, „prikazati“ na trpezi malo ribe i posne hrane, a posle postavljati i služiti mrsnu hranu. To je licemerje!

Sramota za svakog hrišćanina

Takvo ponašanje, koje pokušava da kombinuje mrsno i posno na dan posta, svojevrsno je licemerje, i nije dostojno hrišćanina, Srbina i pravoslavca. To je moralni propust, a ne samo kulinarski. Pogotovo kada se zna da se može čak lepše, raznovrsnije i jeftinije pripremiti ručak isključivo od ribe i posne hrane.

Postoji čak i kuvar sa receptima za pripremanje posnih jela, koji bi trebalo da koriste domaćice koje pripremaju posnu slavu.

Posna trpeza je tradicija, a ne kazna. Nemojte dozvoliti da vam neznanje upropasti smisao proslave slave.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com