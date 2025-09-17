Najzdravija poza za spavanje: Podmlađuje lice, smanjuje bolove i vraća energiju

Spavaš pogrešno i zato se budiš umoran? Ova poza menja sve – i lice i kičmu i jutro.

Spavaš kako stigneš – na boku, stomaku, zgužvan kao fetus? Možda je vreme da obratiš pažnju na to kako tvoje telo provodi trećinu života. Jer poza u kojoj spavaš ne utiče samo na to da li ćeš se probuditi ukočen, već i na to kako ti lice stari, kako ti kičma diše i da li ćeš se ujutru osećati kao čovek ili kao pregaženi trotinet.

Zašto je spavanje na leđima najzdravije

Stručnjaci za san se slažu: spavanje na leđima je ortopedski najispravniji položaj. Telo je u neutralnoj poziciji, kičma se ne krivi, vrat se odmara, a lice ne trpi pritisak jastuka. To znači manje bora, manje natečenosti i više šanse da se probudiš bez bolova u vratu, ramenima i donjem delu leđa.

Podmlađivanje bez skupih krema

Kada spavaš na leđima, lice je slobodno – nema trenja, nema gužvanja kože. Ako koristiš jastuk od memorijske pene i spavaš s glavom blago uzdignutom, smanjuješ šanse za podočnjake i jutarnju natečenost. Koža se regeneriše dok ti sanjaš, a efekat je sličan kao da si preskočila dve noći plakanja i jednu lošu odluku.

Zaboravi na bolove – telo ti šalje poruku

Ako se budiš sa bolom u donjem delu leđa, možda nije problem u dušeku, već u pozi. Spavanje na stomaku, iako nekima deluje udobno, zapravo stvara pritisak na zglobove i mišiće, pogotovo vrat. Ležanje na leđima eliminiše taj pritisak i omogućava telu da se oporavi tokom noći.

Kako da pređeš na zdraviju pozu

Ako ti spavanje na leđima deluje neprirodno, probaj da se navikneš postepeno. Stavi jastuk ispod kolena da rasteretiš donji deo leđa. Koristi tanji jastuk za glavu da ti vrat ostane u ravni. I da – nemoj se nervirati ako se tokom noći okreneš. Važno je da telo zna da ima opciju da se odmori kako treba.

Ne moraš da menjaš ceo život – samo način na koji spavaš. Poza na leđima je mala promena sa velikim efektom: manje bola, više energije, lice koje ne vrišti „ne spavam dovoljno“. Probaj nedelju dana i vidi razliku. Tvoje telo će ti biti zahvalno.

