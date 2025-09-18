Najzdraviji doručak na planeti: Nakon 20 godina traganja otkrio gde ljudi najbolje započinju dan!

Zamislite da neko punih 20 godina traga za najzdravijim doručkom na svetu?

Upravo je Dan Butner proveo poslednje dve decenije proučavajući navike ljudi koji žive 100 ili više godina, posebno hranu koju jedu. U zabačenom uglu Nikoje u Kostariki pronašao je najzdraviji doručak na svetu.

„Pod krovovima od crvenih crepova, desetak ljudi iz Nikoje budi se svakog jutra u 4 sata ujutru. Potpaljuju drva u glinenim pećima, stavljaju kotlove začinjenog pasulja da prokuvaju i mese testo od kukuruznog brašna“, piše on za CNBC.

„Žena odvoji komad testa veličine loptice za golf, stavi ga na papir za pečenje i formira savršeno okruglu pljeskavicu. Stavlja je na vreli glineni tanjir, gde testo naraste, a zatim ga savija u savršenu tortilju”, ispričao je on.

“Na drugom kraju šporeta njih trojica pomešaju pasulj sa lukom, crvenom paprikom i lokalnim začinskim biljem. Pasulj se polako kuva oko sat vremena, a zatim pomeša sa pirinčem”, dodao je Bitner.

Šta ovo jelo čini tako zdravim?

Kukuruzne tortilje su odličan izvor složenih ugljenih hidrata sa nižim glikemijskim indeksom od celih zrna. Pepeo razbija ćelijske zidove kukuruza čineći niacin (vitamin B) dostupnim i oslobađajući aminokiseline koje telo može da apsorbuje.

Crni pasulj sadrži iste antocijanine (aminokiseline) koje se nalaze u borovnicama. Bogate su, čiste creva, snižavaju krvni pritisak, regulišu insulin i pune su folata, kalijuma i vitamina B.

Kombinacija pasulja i pirinča stvara kompletan protein, što znači da jelo sadrži sve aminokiseline neophodne za dug život. Prema Butnerovim rečima, ukupna cena ovog doručka je oko četiri evra, a može se pripremiti za celu nedelju.

