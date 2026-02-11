Najzdraviji ljudi imaju ovih 5 jutarnjih navika koje većina preskače, 1. je najlakša

Većina nas više puta odlaže budilnik, tetura se iz kreveta i uzima kafu, a znamo da kasnimo. Najzdraviji ljudi tako ne rade.
Koliko puta govorimo sebi da ćemo početi bolju jutarnju rutinu sutra ili sledeće nedelje ili nakon što rešimo neki problem? Ali jutra deluju žurno s razlogom, a ta obećanja „Počeću kasnije“ obično se ne ispune. Najzdraviji ljudi tako ne rade.
Način na koji započinjete jutro ima pravi uticaj na vaše zdravlje, energiju i izbore koje donosite tokom celog dana. Najzdraviji ljudi imaju tendenciju da slede nekoliko jednostavnih jutarnjih navika pre 7 ujutru koje većina ljudi preskače.
Ne radi se o savršenstvu ili buđenju u 5 ujutru, već o malim, doslednim navikama koje tiho postavljaju ton za bolje dane.
Evo 5 jutarnjih navika koje najzdraviji ljudi urade pre 7 ujutru, a koje većina ljudi preskače:
1. Rano su izloženi jakom svetlu
Probudite se i izađite napolje. Istraživanja pokazuju da ljudi koji su rano ujutru izloženi jakom svetlu imaju niži BMI bez obzira na ishranu ili vežbanje.
Još jedna velika prednost izlaganja jakom jutarnjem svetlu je to što podstiče ranije noćno oslobađanje melatonina, tako da ćete moći lakše da odete u krevet noću.
Koliko svetlosti vam je potrebno?
„Dr Filis C. Zi, viši autor studije i direktor Programa za istraživanje cirkadijalnih ritmova i sna na Medicinskom fakultetu Fajnberg u Nortvesternu, kaže da mnogi ljudi rade u slabo osvetljenim okruženjima koja imaju oko 200 do 300 luksa (mera luminoznosti), ali im je potrebno oko 500 luksa da bi smanjili svoj BMI.
Oblačno nebo je podjednako dobro za izlaganje suncu — može ponuditi više od 1.000 luksa osvetljenosti. Spoljno svetlo je najbolje; teško je ponoviti iste rezultate sa unutrašnjim osvetljenjem.“
2. Odmah popiju oko 450 ml vode
Zvuči prilično jednostavno, ali čaša vode ujutru ima bezbroj neverovatnih zdravstvenih koristi:
- Pojačava metabolizam. Jedna istraživačka studija je pokazala da ispijanje oko 500 ml vode povećava metabolizam za oko 30%, a efekat dostiže vrhunac oko 30–40 minuta nakon unosa. To je jednostavan način da se izgubi više kilograma.
- Pokreće vaš mozak. Vaš mozak se sastoji od 75% vode. Kada je hidriran, može pravilno da funkcioniše. Voda daje mozgu električnu energiju za sve moždane funkcije, uključujući procese razmišljanja i pamćenja.
- Ispira toksine. Zamislite da ništa ne pijete punih 8 sati. To je u suštini ono što vaše telo radi dok spava. Pijenje vode ujutru pomaže u ispiranju toksina koji se nakupljaju noću iz vašeg tela. Takođe može da energizuje vaše mišiće.
3. Naglas izgovaraju nešto za šta su zahvalni
Zahvalnost ima specifične zdravstvene prednosti u kojima vredi uživati svakog jutra. Istraživač zahvalnosti, dr Robert A. Emons, naučno je dokazao vezu između zahvalnosti i sreće. U eksperimentalnom poređenju, oni koji su vodili dnevnike zahvalnosti svake nedelje vežbali su redovnije, prijavili su manje fizičkih simptoma, osećali se bolje u vezi sa svojim životom u celini i bili su optimističniji u pogledu predstojeće nedelje u poređenju sa onima koji su beležili probleme ili neutralne životne događaje.
4. Meditiraju najmanje pet minuta
Stručnjaci za meditaciju odavno preporučuju da započnete dan meditacijom. To se naziva vremenom kada ste najbliži svom „izvoru“. Volim da mislim da je to jedino doba dana kada ćete imati čist list.
Iako je 30 minuta meditacije idealno, samo 10 minuta može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti. Početak dana u stanju bez stresa omogućava fokusiraniju koncentraciju, jasnije donošenje odluka i produktivnost.
5. Pokreću svoje telo, čak i malo
Da li ikada započinjete dan osećajući se tromo? Najbrži način da povećate svoju jutarnju energiju je da počnete da se krećete. Ubrzaćete svoj metabolizam i osloboditi serotonin, hormon „dobrog osećaja“, u svoje telo. Ovo će takođe pomoći u ublažavanju stresa i poboljšanju vašeg opšteg emocionalnog stanja.
Jedna studija objavljena u časopisu „Medicina i nauka u sportu i vežbanju“ otkrila je velike koristi za ljude koji vežbaju odmah nakon posta (tj. cele noći bez hrane). Nisu pronašli razliku u unosu kalorija između treninga nakon posta ili sitosti. Međutim, pojedinci koji su postili pre vežbanja sagoreli su veću količinu masti od onih koji su poslednji obrok jeli do sat i po pre vežbanja.
