Najzdraviji ljudi na svetu koriste ovo u svakodnevnoj ishrani, neverovatno efikasno, a jeftino!

Kokosovo ulje je odlično za mršavljenje i treba da bude deo svačije ishrane, jer može da smanji glad i drži vas sitim duži vremenski period. Takođe je dobro za jačanje energetskog nivoa, čime pomaže u sagorevanju viška masti.

Najbolja stvar kod mršavljenja sa kokosovim uljem jeste to što ne samo da vam pomaže u gubljenu kilograma, već i smanjuje opasne i uporne masti u predelu stomaka. Ovo masno tkivo je poznato kao visceralna masnoća.

Ali, osim mršavljenja, tu su i sjajne prednosti koje pozitivno utiču na vaše zdravlje:

Poboljšava nivo holesterola i smanjuje rizik od srčanih oboljenja;

Pomaže da dođete u stanje ketoze, što je vrlo značajno za skidanje masnih naslaga;

Pomaže vašem telu u borbi protiv infekcija;

Smanjuje upale i poboljšava zdravlje štitne žlezde;

Hidrira kosu i kožu.

Da li je kokosovo ulje dobro za vas?

Neki ljudi iskuse izuzetno visok nivo holesterola dok su na ketogenskoj dijeti sa vrlo niskim unosom ugljenih hidrata. Iako studije nisu pronašle vezu između visokog nivoa holesterola i srčanih oboljenja, ipak morate da budete pažljivi.

Iako ne postoji neoboriv dokaz o tome, to ne znači da je konzumiranje mnogo zasićenih masti bezbedno za vas. Ljudi koji pate od hiperholesterolemije treba da budu posebno oprezni. Ako imate visok nivo holesterola, treba da smanjite unos kokosovog ulja.

Frančeska Spricler, nutricionistkinja specijalizovana za dijete sa niskim unosom ugljenih hidrata, objašnjava da je videla mnogo ljudi na ketogenoj dijeti koji su imali visok nivo holesterola pre nego što su počeli sa tom dijetom, a njihov nivo holesterola je porastao samo malo ili nimalo tokom dijete. Ona takođe kaže da mnogo medicinskih stručnjaka u ovoj oblasti ne zna da li je rizik od dobijanja srčanih bolesti manji kod ljudi koji su na ishrani sa niskim unosom ugljenih hidrata.

Koje je kokosovo ulje najbolje za mršavljenje?

Budite svesni da nisu sva kokosova ulja stvorena za potrebe mršavljenja! Iako je kokosovo ulje veoma otporno na toplotu, rastvarači se često koriste da ga izdvoje, pa je za poreklo ulja visokog kvaliteta iz renomirane kompanije od izuzetne važnosti da se izbegnu bilo kakvi hemijski ostaci. Korišćenje samo organskog devičanskog kokosovog ulja za mršavljenje je dobra ideja, jer će svi osetljivi mikroelementi u ulju biti očuvani i u obradi se neće koristiti nikakve hemikalije.

Kako koristiti kokosovo ulje za mršavljenje?

Dvadeset minuta pre jela je najbolje vreme da uzmete svoje kokosovo ulje, jer će ono značajno smanjiti apetiti i pomoći vam da brže steknete osećaj sitosti i da budete zadovoljni manjim porcijama. Da biste ga rastvorili, pomešajte 1-2 kašike kokosovog ulja u šolji i dodajte toplu vodu ili biljni čaj.

Koristite sledeće smernice da biste utvrdili koliko ulja treba da konzumirate pre svakog obroka, u odnosu na vašu telesnu težinu:

od 40 – 60 kg, koristite 1 kašiku kokosovog ulja pre svakog obroka, ukupno 3 kašike dnevno;

od 61 – 80 kg, koristite 1,5 kašiku kokosovog ulja pre svakog obroka, ukupno 4,5 kašike dnevno;

preko 81 kg, koristite 2 kašike kokosovog ulja pre svakog obroka, ukupno 6 kašika dnevno.

Koji tip kokosovog ulja treba koristiti u koje svrhe?

Kuvanje – rafinisano kokosovo ulje

Mršavljenje – devičansko kokosovo ulje

Kao ulje za negu – devičansko kokosovo ulje, frakcionisano kokosovo ulje

Dobro zdravlje – devičansko kokosovo ulje, organsko kokosovo ulje

Masaža – čisto kokosovo ulje, rafinisano kokosovo ulje

Kosa – čisto kokosovo ulje, rafinisano kokosovo ulje

Medicinske svrhe – devičansko kokosovo ulje, devičansko organsko kokosovo ulje

