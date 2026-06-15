Veterinar otkriva: Ako vas napadne pas, izgovorite samo ovu reč – može vam spasiti život

Napad psa može biti opasan po život. Veterinar otkriva koju reč treba da izgovorite kako biste se zaštitili u sekundi i izbegli najgore.

Napad psa na ulici trenutak je u kojem sekunde odlučuju o svemu. Dok većina ljudi instinktivno pokušava da pobegne, veterinar otkriva da je trčanje zapravo najopasnija greška koju možete napraviti.

Postoji mnogo jednostavnija i efikasnija metoda: jedna jedina reč koja može da smiri agresivnu životinju i spasi vas povreda. Saznajte šta tačno treba da uradite kada se nađete u ovoj rizičnoj situaciji.

1. Pokušajte da ostanete mirni

Psi nepogrešivo osećaju ljudski strah. Iako je u trenutku opasnosti teško ostati pribran, morate prestati sa vikanjem, mahanjem rukama i bežanjem. Takvi nagli pokreti za psa su direktan signal da ste plen i okidač za napad.

2. Usporite kretanje

Ako vas pas primeti dok trčite ili brzo hodate, odmah usporite. Polako se okrenite na drugu stranu i nastavite da se krećete lagano, prateći psa perifernim vidom. Ako je pas neposredno ispred vas, najsigurnije je da zastanete, ostanete nepomični i opustite ruke uz telo. Tako ćete prestati da budete „meta“ u njegovim očima.

3. Izbegavajte direktan kontakt očima

Nikada ne gledajte psa pravo u oči. Za životinju je to direktan izazov i pretnja, što će je naterati da prva napadne. Psa držite u vidnom polju, ali ga posmatrajte blago sa strane. Kada shvati da ga ne izazivate, velika je šansa da će samo proći pored vas.

4. Odvratite mu pažnju

Iskoristite bilo koji predmet koji vam je pri ruci kao „mamac“. Bacite cipelu, flašu ili ranac u stranu. Dok je pas zauzet istraživanjem predmeta koji ste mu bacili, dobili ste dragoceno vreme da se polako udaljite na sigurno.

5. Koristite autoritativnu komandu

Ako pas i dalje pokazuje agresiju, okrenite se prema njemu (i dalje gledajući blago u stranu) i izdajte jasnu komandu. Vaš glas mora biti samouveren, dubok i autoritativan, bez vrištanja ili panike. Kratka, odsečna komanda poput „NE!“ izgovorena sa punim autoritetom često je dovoljna da pas oseti vašu snagu, uplaši se i odustane od napada.

Zapamtite za svaki slučaj

Susreti sa agresivnim psima na ulici nikada nisu prijatni, ali pravilna reakcija može biti presudna. Zapamtite, svaki napad psa je situacija kojom možete upravljati ako ostanete smireni, ne pokazujete strah i koristite autoritativan glas.

Vaša sigurnost je najvažnija, zato primenite ove savete veterinara i uvek budite svesni okruženja dok se krećete gradom.

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