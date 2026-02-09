Napitak od ove šumske biljke je pravi melem za imunitet, a pluća čisti kao rukom – lako se pravi u kući.

Čaj od ove šumske biljke je pravo prirodno blago, a nalazi vam se nadohvat ruke i lako se sprema i u kući.

Čaj od borovih iglica – vekovni napitak koji podiže imunitet, ali zahteva i dozu opreza.

Borove iglice vekovima se koriste u narodnoj medicini zbog svojih potencijalnih zdravstvenih prednosti. Ovaj aromatični čaj nije samo osvežavajući, već može doprineti unosu vitamina C i antioksidanata, što ga čini odličnim u periodima kada telo treba dodatnu podršku. Ipak, nije svaki četinar pogodan za pravljenje čaja – važno je prepoznati bezbedne vrste i pripremati napitak pravilno.

Zašto je ovaj čaj od ove šumske biljke dobar za zdravlje?

Borove iglice sadrže vitamin C, flavonoide i aminokiseline koji mogu ojačati imunitet i delovati antioksidativno. Tradicionalno se koristio u zimskim mesecima, kada je unos svežeg voća ograničen, ali i tokom bolesti ili prehlada za olakšavanje simptoma. Njegov prijatan, osvežavajući ukus čini ga idealnim za opuštanje i jačanje organizma.

Budite oprezni – nisu sve vrste bezbedne

Pre nego što krenete u sakupljanje iglica, važno je da budete sigurni koje vrste četinara koristite. Neke slične biljke, poput tise ili određenih četinara, sadrže otrovne sastojke i mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Trudnice i osobe sa hroničnim bolestima treba da izbegavaju čaj od borovih iglica bez prethodnog savetovanja sa lekarom.

Recept za čaj od borovih iglica

Sastojci:

2 kašike svežih borovih iglica

500 ml vode

Med ili limun po ukusu

Priprema:

Dobro operite iglice da uklonite prašinu i eventualne insekte. Stavite iglice u šerpu sa vodom i zagrevajte na srednjoj temperaturi 5–10 minuta, ne dopustite da provri.

Sklonite sa vatre i ostavite da se malo ohladi. Procedite čaj u šolju. Po želji dodajte med ili limun za dodatni ukus.

Čaj je spreman za konzumaciju – preporučuje se 1–2 šolje dnevno.

(n1info.rs)

