Napravite obloge od 1 jeftine sitnice koju svi imamo u kući: Sve upale i bol nestaju kao rukom odnešeni

Potpuno je prirodno, veoma jednostavno i jeftino – da, i to je moguće.

Nemačko-američki pionir sirove ishrane, Ernst Günter, poznat po knjizi „Živeti bez bolesti“, podelio je recept za prirodno lečenje artritisa, gihta, išijasa i drugih bolnih stanja zglobova. Ovaj jednostavan tretman koristi krompir, crveni luk i laneno seme kako bi se napravili oblozi koji se direktno stavljaju na bolna mesta.

Potopite kašiku lanenih semenki u vodu i kuvajte dok ne postane gusta smesa. Rendajte krompir i crveni luk, a zatim ih pomešajte sa lanenom vodom. Smesu stavite na bolno mesto i obavijte zavojem ili folijom. Ostavite oblog preko noći i ujutru ga uklonite. Postupak možete ponoviti dok ne osetite olakšanje.

Zanimljivo, ovaj prirodni tretman se nadovezuje na tradiciju obloga od luka i krompira iz naših krajeva za smanjenje upala i bolova.

Preporučujemo ga svima koji žele da prirodno ublaže ove tegobe.

