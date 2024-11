Napravite prirodni vitamin C – apsorbuje se 100%, deluje duže od 48 sati!

Da li se pitate kako da unesete dovoljno visokokvalitetnog, prirodnog vitamina C u svoje telo i izbegnete kupovinu neproverenih i skupih suplemenata u prodavnicama i apotekama?

Odgovor je da ga možete napraviti sami – bez dodatnih troškova! Odavno je poznata vrednost vitamina C kao izuzetno korisnog sredstva u prevenciji i lečenju mnogih bolesti. Najjači je antioksidans među vitaminima rastvorljivim u vodi, a osim što jača otpornost organizma na virusne i bakterijske infekcije, deluje protiv alergija, respiratornih oboljenja i niza drugih tegoba.

Takođe igra značajnu ulogu u stvaranju kolagena – proteina neophodnog za regeneraciju tkiva, krvnih sudova, kostiju i zuba i za zdrav i mladalački izgled kože. Izvor je važan! Treba naglasiti da vitamin C, koji ćete naći u prirodnom izvoru, nije isto što i askorbinska kiselina, inače sintetizovani oblik vitamina C, za čiju sintezu se najčešće koristi glukoza dobijena iz GMO kukuruza!

Prava istina je da je askorbinska kiselina samo delić onoga što je majka priroda stvorila kada je stvorila vitamin C koji ćete naći u voću i povrću ili nekom drugom prirodnom izvoru. U prirodi vitamin C postoji kao kompleks u kojem ćete naći askorbinsku kiselinu, ali i rutin, bioflavonoide, tirozinazu, koenzime i neka druga hemijska jedinjenja koja zajedno čine jedan od najmoćnijih vitamina bez kojih bi ljudski život bio nezamisliv. U prilog upotrebi prirodnog vitamina C ide i činjenica da se prirodni vitamin C, nakon apsorpcije, zadržava u organizmu do 48 sati, dok se askorbinska kiselina zadržava samo dva sata! Pitate se kako da u organizam unesete dovoljno kvalitetnog, prirodnog vitamina C i to u isto vreme, a da istovremeno izbegnete kupovinu neproverenih i skupih suplemenata u prodavnicama i apotekama? Napravite ga sami, a mi vam donosimo recept:

Domaći prirodni vitamin C – recept

Za ovaj recept trebate razne agrume (limun, naranča, grejp, limeta, mandarina…), one u sezoni ili one koje možete lako nabaviti. Najbolje je kupiti organske agrume ili nabaviti domaće koji provereno nisu prskani – jer vam treba baš kora. Nakon što pojedete ili ocedite agrume, operite i naseckajte koru svih vaših agruma, stavite je široko raspoređenu na čistu tkaninu ili tacnu i ostavite nekoliko dana na sobnoj temperaturi dok ne postane suva i hrskava. Zatim tu suvu koru stavite u blender i izmiksajte u prah onoliko fino ili grubo koliko želite. Smestite ovaj citrusni prah u posudu nepropusnu za vazduh i držite na suvom i hladnom mestu. Probajte i oduševićete se kvalitetom i ukusom!

Konzumiranje

Ne radi se o tome koliko miligrama vitamina C uzimate, već koliko vitamina C vaše telo apsorbuje. Kora agruma sadrži vrlo visoke doze vitamina C; 100 g kore daje oko 130 mg vitamina C! Sam plod pomorandže daje samo 71 mg na 100 g voća. Uz to kora agruma je prepuna enzima i fitonutrijenata.

Konzumirajte barem 1 kašičicu na dnevnoj bazi – jednostavno je dodajte u kaše, supe, salate, sokove, deserte… Jedna žličica će vas snabdeti celim kompleksom C vitamina, uključujući naringin, rutin, hesperidin i s ostalim bioflavonoidima u količini koju vaše tijelo treba za 1 dan!

Probajte i oduševićete se kvalitetom i ukusom!

