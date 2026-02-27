Napravite štit od negativnosti i privucite dobru sreću, 6 saveta Dalaj Lame za srećan početak dana

Započnite jutro posebnom meditacijom, da napravite štit od negativnosti i svoje mišljenje transformišete u pozitivno.

Ako želite od svog života da učinite nešto više. Najmanje što možete da uradite jeste da napravite štit od negativnosti, a ujedno da privučete dobru sreću u svoj život.

Dalaj Lama savetuje kako da započnete svaki dan da bi ste postali ljubazniji i saosećajniji, veseli i smireni. Njegov odgovor ako želite od svog života da učinite nešto više jeste meditacija.

„Svakog dana, u zoru, razmišljajte o tome koliko ste srećni što ste se probudili, zato što imate najvredniju stvar na ovoj Zemlji – ljudski život“. Recite sebi:

„Koristiću svu svoju energiju za rast i razvoj, za otvaranje svog srca drugim ljudima; kako bih postigao prosvetljenje u korist svih. Moje misli će biti vedre i ljubazne, neću osuđivati ili kritikovati, ljutiti se ili loše razmišljati o nekome. Moj cilj je da učinim sve što je u mojoj mogućnosti da koristim dobru energiju. I uspeću“, kaže Dalaj Lama.

Saveti Dalaj Lame

1. Zauzmite udoban položaj.

Nema ograničenja: možete sesti na stolicu, leći na jastuk ili leći na tepih.

2. Osetite svoje telo i opustite se što je više moguće.

Pokušajte da osetite bukvalno svaku ćeliju svog tela. Opustite svaki mišić, oslobodite se napetosti. Vaš zadatak je da osetite sebe. Samo dišite.

3. Usredsredite se na disanje.

Pažljivo pogledajte kako udišete i izdišete. Zabeležite sami kako tok vazduha polako ulazi u vas, a zatim izlazi. Kako nežno prolazi kroz vas. Ne bi trebalo da radite ništa namerno – samo posmatrajte dah.

Ne razmišljajte o vremenu, o tome da li ste već udahnuli dovoljno, duboko ili površno izdahnuli – dišite prirodno, kao i uvek. Obratite pažnju na to kroz koje delove svog tela osećate disanje, kako „reagujete“ na to.

4. S vremena na vreme, odvraćaćete pažnju. To je normalno.

Iako ćete pokušati da izvučete maksimum iz daha, um će vam i dalje periodično lutati, a misli će napadati sa svih strana. To je prirodno. Samo prihvatite da se to događa i glatko se vratite dahu.

5. Nastavite disati još 5-7 minuta.

To je sve što trebate da uradite. Pokušajte da se fokusirate na dah.

6. Budite sigurni da ste potpuno opušteni pre nego što završite meditaciju.

Nakon nekoliko minuta ponovo preslušajte sve ćelije u vašem telu. Oslobodite se napetosti ako se pojavi negde tokom disanja. I tek nakon toga možete završiti meditaciju.

Probajte i uspećete!

