Smehom dozivate berićet, a pazite se pogane šale: Šta po starom verovanju Bog ne prašta 1. aprila?

Saznajte koja narodna verovanja za 1. april prizivaju berićet i koje šale po starom srpskom običaju treba izbegavati radi mira u porodici.

Smeh je u našoj tradiciji oduvek bio najbrži lek za dušu. Narodna verovanja za 1. april nisu nastala slučajno, već kao potreba da se kroz vedrinu i dosetljivost prizove sreća u dom tokom smene godišnjih doba.

U narodu se kaže da se na ovaj dan postavljaju nevidljive granice između dopuštene igre i opasnog ismevanja sudbine koje može doneti nesreću.

Vedra kuća privlači napredak i zdravlje

Stariji ukućani u selima širom Srbije često su govorili da „kakav ti je prvi dan meseca, takva će ti biti i cela setva“.

Smeh se nekada smatrao vrstom radosne molitve kojom se pokazuje zahvalnost za život i dolazeće blage prolećne dane.

Etnolozi beleže da se verovalo kako vedrina u domu direktno utiče na to koliko će biti žita u ambaru i zdravlja u čeljadi.

Mrzovolja i težak dah na ovaj dan prizivaju turobne oblake nad domaćinstvo. Zato se savetuje da se svaka briga bar nakratko ostavi po strani.

Narodna verovanja za 1. april i granica pogane šale

Iako je dozvoljeno, pa čak i poželjno, „prevariti“ bližnjeg na bezazlen način. Tradicija oštro deli šalu na onu koja gradi i onu koja ruši.

Narodno iskustvo opominje da se nikada ne treba šaliti sa svetinjama, nečijom nevoljom ili fizičkom manom.

Veruje se da Bog ne prašta ako se tuđa suza koristi kao povod za tuđi smeh. Naročito u vreme kada se cela priroda obnavlja i moli za milost.

Takva „pogana šala“ može se vratiti kao kletva onome ko je izgovori. Smatra se da se na ovaj dan reči brže „hvataju“ za sudbinu.

Šta se po običaju ne radi prvog dana aprila

Postoje određene radnje koje su se prema kazivanjima naših baka strogo izbegavale kako se ne bi „pobrkali konci“ napretka.

Smatralo se da započinjanje velikih poslova, poput zidanja kuće ili važnih kupovina, treba odložiti za dan ili dva kasnije.

Veruje se da su običaji i verovanja početkom aprila takvi da svaki temelj postavljen na dan „prevare“ može biti prevrtljiv i nesiguran.

Ovo je dan za sitne radosti, čišćenje duha od zimskih teskoba i pripremu za velike poljske radove koji neminovno slede.

Narodna verovanja za 1. april u vezi sa zdravljem tela

U nekim krajevima naše zemlje zadržalo se uverenje da se na ovaj dan ne valja žaliti na bolove, osim ako muka nije zaista velika.

Verovalo se da onaj ko se pretvara da je bolestan samo da bi privukao pažnju ili se našalio, rizikuje da mu se ta boljka zaista i dogodi.

Umesto toga, preporučivalo se umivanje hladnom vodom sa izvora ili tek procvetalim biljem kako bi se osigurala bistrina uma.

Tradicionalna verovanja o smehu kažu da iskren osmeh na ovaj praznik doslovno čisti krv i donosi miran san tokom cele godine.

Kako pravilno dozvati berićet u svoj dom

Da biste u duhu tradicije obeležili ovaj dan, ne morate raditi ništa što iziskuje veliki trošak ili napor.

Dovoljno je da jutro započnete toplim rečima i da sa ukućanima podelite neku lepu uspomenu koja će svima izmamiti iskren osmeh.

Praktičan savet koji se prenosi generacijama jeste da na 1. april ne iznosite ništa iz kuće, niti da pozajmljujete novac.

Smatra se da novac dat na ovaj dan „beži“ od gazde i da će se stalno odlivati na nepredviđene troškove sve do idućeg proleća.

Da li je greh šaliti se ako je vreme posta?

Šala sama po sebi nije greh ukoliko je dobronamerna. Međutim, u vreme posta uvek se savetuje smernost i izbegavanje prevelike buke.

Šta uraditi ako vas neko prevari na ovaj dan?

Prema narodnom verovanju, onaj ko bude prevaren treba samo da se nasmeje i ne pokazuje ljutnju. Tako se svaka negativnost pretvara u blagoslov.

