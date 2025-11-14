Naše bake su znale da se ovi pokloni za slavu ne primaju: Verovalo se da prizivaju nesreću i bolest u kuću

Naše bake su verovale da loša energija može da se prenese i preko poklona za slavu, a lošu energiju u dom mogu uneti članovi porodice, gosti

Prema starom narodnom verovanju, određeni pokloni za slavu mogu uneti lošu energiju u dom.

Saznajte koje poklone naše bake nikada nisu primale jer se verovalo da donose nesreću, bolest i porodične svađe.

Ako poklon izaziva nelagodu, nervozu ili neprijatan osećaj, najbolje je odmah ga ukloniti iz kuće.

Intuicija je najpouzdaniji vodič – verujte svom osećaju i oslobodite se predmeta koji remete mir i energiju doma.

Naše bake su verovale da loša energija može da se prenese i preko poklona. Prema starom narodnom verovanju, negativnu energiju u dom mogu uneti članovi porodice, gosti, ali i pokloni koji stižu od zlonamernih ili ljubomornih osoba, prenosi Sensa.

Koje poklone treba odmah ukloniti iz kuće

Ako prilikom primanja poklona za slavu ili drugu svečanu priliku, osetite nelagodu, nervozu, znojenje ili ubrzan rad srca, trebalo bi da ga odmah uklonite iz svog doma. Starije generacije veruju da poklon od osobe loših namera može izazvati:

– porodične nesuglasice i svađe

– nevolje i nesreću

– bolesti i probleme u kući

Najbolje je da takav predmet bacite u kontejner ili ga simbolično spalite.

Pratite svoj osećaj prilikom primanja poklona

Predmeti, kao i odeća, mogu da „upijaju“ energiju osobe koja ih daje. Zato je važno da budete pažljivi kada primate poklone. Ako poklon ne donosi radost ili izaziva neprijatan osećaj, udaljite ga iz kuće odmah. Nemojte ga stavljati na tavan, u ostavu ili podrum.

Vaša intuicija je najpouzdaniji vodič. Ako osećate da nešto nije u redu, poslušajte svoj instinkt i oslobodite se predmeta koji unosi negativnu energiju.

