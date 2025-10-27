Naši preci su verovali da pčele razumeju tugu: Zaboravljeno srpsko verovanje o „javljanju smrti pčelama”

U staroj Srbiji postojalo je pravilo da se pčelama mora saopštiti ako je neko umro u kući – inače će pčele uginuti ili napustiti košnicu.

Pčela u srpskoj tradiciji nije bila samo životinja – bila je duhovno biće, čista duša, glasnik Boga. U mnogim selima širom Srbije, verovalo se da pčele osećaju tugu, da razumeju smrt i da ih nikako ne treba ostavljati u neznanju. Ako bi neko u domaćinstvu preminuo, prvi zadatak ukućana bio je da „jave pčelama“ šta se dogodilo. Ako to ne bi učinili – pčele bi, kažu stari, umrle od tuge ili nestale bez traga, prenosi lepotesrbije.alo.rs.

Običaj „govorenja pčelama” – kako se to radilo

Čim bi se smrt dogodila u kući, neko od ukućana bi otišao do košnica i tiho, s poštovanjem, rekao:

„Domaćin je umro, sad ću ja brinuti o vama. Ne ostavljajte nas.”

U nekim krajevima se još i košnica obavijala crnim platnom – u znak žalosti. Govorilo se šapatom, jer se verovalo da pčele bolje čuju „dušom, a ne ušima“.

Zašto baš pčele? Duhovno značenje u srpskom predanju

Pčele su u starom srpskom verovanju bile svete životinje:

Ne psuje se u blizini pčela

Ne ubijaju se pčele jer donose greh

Ako pčela sleti na bebu – to je znak blagoslova i buduće mudrosti

Verovalo se i da pčele odnose poruku nebu kada neko premine – zbog toga im se smrt morala najaviti, da znaju da „imaju novu dušu na nebu“.

Pčela kao simbol čiste duše i porodične sreće

Postoji i predanje da ako pčele napuste domaćinstvo posle smrti člana porodice – to je znak da duša nije našla mir. U tom slučaju, domaćin bi pozivao sveštenika, ili se uveče molio kraj košnice, paleći sveću.

U nekim krajevima, verovalo se i da pčela nikada ne leti kod lošeg čoveka, a da pravi pčelar mora imati čistu savest i blagu dušu.

Da li se ovaj običaj i danas poštuje?

U pojedinim delovima Stare planine, Homolja i Zaplanja, još uvek postoje stari ljudi koji i dalje, kada neko umre – idu do pčela i govore im. Ne zato što veruju u sujeverje, već zato što poštuju tradiciju predaka i znaju – pčela je više od insekta. Ona je tihi svedok života na zemlji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com