Naši stari su ih smatrali rajskim voćem, evo zašto bi smokve trebali jesti svaki dan

Iako su nam tokom godine dostupne suve smokve, ipak one sveže ništa ne može zameniti. Slatke, mesnate plodove možete zamrznuti, pa ih kasnije koristi za kolače i štrudle, ali i džemove.

Blagotvorno dejstvo smokvi počinje od lečenja akni i bubuljica do prevencija raka. Smokve su bogate beta karotenom, A, C, E i K vitaminima, kalcijumom, gvožđem i drugim mineralima. Pred vama je 15 dobrih razloga zbog kojih je neophodno da uključite smokve u redovnu ishranu.

15 razloga da jedete smokve što češće:

Prevencija raka – Smokve su pokazale odlične rezultate kod smanjenja rizika od raka prostate. Takođe, veruje se da pomažu i kod raka dojki u periodu nakon prestanka menstruacije.

Smanjuje holesterol – Zbog suženja arterija može nastupiti infarkt ili moždani udar. Pored holesterola na oštećenje srca deluju i povećani trigliceridi. Dokazano je povoljno delovanje smokvi na nivo holesterola u krvi. Biljni steroli poput stigmasterola i lanosterola, koje sadrže smokve vežu se na molekule holesterola u crevima i tako ometaju njegovu apsorpciju.

Prevencija visokog krvnog pritiska i srčanog udara – Omega 3 and Omega 6, kojim smokve obiluju, su veoma važne za zdravlje kardio vaskularnih organa. Smokve su dobar izvor kalijuma, minerala koji reguliše krvni pritisak.

Pomoć u lečenju dijabetesa – Zbog količine šećera koji sadrži smokva, dijabetičarima se preporučuje oprez prilikom njenog korišćenja. Ipak, ukoliko se koriste umereno, može doći do smanjenja potrebe za količinom insulina kod dijabetičara.

Poboljšavaju pamćenje – Redovno uzimanje smokvi sprečava anemiju i poboljšava pamćenje. Samo četiri suve smokve osiguravaju čak četvrtinu preporučene dnevne doze gvožđa koja je potrebna našem organizmu.

Laksativno dejstvo i lek za stomačne tegobe – Kompot od smokve deluje kao laksativ. U narodu su smokve poznate kao lek za čir i gastritis. Smanjuju nadutost stomaka, pospešuju rad creva i uklanjaju grčeve u stomaku. Uništavaju gliste i druge crevne parazite. Poboljšavaju crevno pražnjenje, smanjuje potrebu za laksativima, a da pri tome ne izazivaju zavisnost, crevne grčeve i proliv.

Pomoć kod hemoroida – Dnevna konzumacija smokvi je kod lečenja hemoroida efikasna koliko i sami lekovi.

Zdrave su za kožu – Kada se direktno nanosi na kožu, pečena smokva može da izleči upalu poput apscesa i čireva.

Leče akne – Zbog visokog sadržaja vode, pire od smokve deluje kao odličan preparat za čišćenje kože i pomaže u prevenciji i lečenju akni.

Menjaju mlečne proizvode – Ukoliko ste netolerantni na mlečne proizvode, smokve mogu da vam pomognu. Pune su kalcijuma i zato su odlična alternative onima koji ne mogu da piju mleko ili jogurt.

Ubijaju viruse – Sveža smokva smirujuće deluje kod upale bronhijalnih puteva. Sadrži puno vode i prirodnih šećera pa je korisna kod oporavka od iscrpljenosti i detoksikacije. Takođe, od grubo samlevenih smokvi se priprema kafa, koja se preporučuje plućnim bolesnicima. Smokve i njihov mlečni sok imaju jako antiseptičko i dezinfekciono dejstvo.

Pomažu pri mršavljenju – Bogate dijetalnim vlaknima, koriste se u dijetama i kod ljudi koji pate od gojaznosti. Imaju nizak sadržaj masnoća i obezbeđuje više vlakana od bilo kog drugog voća i povrća.

Čuvaju kosti – Bogate su kalcijumom, mineralom koji ima mnoge funkcije uključujući i gustinu kostiju. Posebno su dobre za decu u razvoju, trudnice i žene u postmenopauzi sklone osteoporozi. Možete da ih jedete sveže, ali i sušene koje sadrže pet puta više kalcijuma.

Otklanjaju nesanicu – Sadržaj tritofana u smokvama pomaže u lečenju nesanice i poremećaja sna. Minerološki sastav pozitivno deluje na nervni sistem, pa pomaže i kod depresije.

Pojačavaju seksualnu želju – Kako su odličan saveznik u borbi protiv stresa, koji je jedan od glavnih krivaca za gubitak seksualne želje, smokve mogu da spasu vaš seksualni život i uživanje, naravno uz redovno korišćenje, piše Stil.Kurir.

