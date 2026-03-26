Našoj Krstarici danas je 27. rođendan!

Vreme tako brzo prolazi. Krstarica, najveća internet zajednica u Srbiji, danas puni 27 godina!

Trudimo se da budemo vaš omiljen portal. Poverenje koje nam ukazujete je za nas najdragocenije i teško se stiče, a mi želimo da ga zadržimo.

Opstajemo jer i dalje verujemo u čuda. Samo pružamo svojim posetiocima ono što traže. To danas nije niti lako, niti uvek jednostavno.

Zaslužili smo vaše poštovanje i poverenje, zato što donosimo istinu i obaveštavamo vas o svemu, kako biste se lakše snalazili. Rado savetujemo kako da rešite neke probleme u domaćinstvu i kako da prevaziđete teškoće, koje možete nekada i sami da rešite. Tu smo da vam pomognemo.

Vesti vam prezentiramo bez tumačenja. Ne plasiramo neproverene informacije samo da bismo podigli posetu. Kod nas čitate vesti kredibilne novinske agencije, koje prenosimo neizmenjeno.

Vreme koje dolazi već je drugačije i menja se iz dana u dan. Već osećate neke promene. Moramo verovati u dobro…

Podsećamo vas da je Krstarica najveća internet zajednica u Srbiji već 27 godina sa 2,4 miliona jedinstvenih posetilaca mesečno (izvor: Google Analytics).

Forum Krstarice je najveći forum u Srbiji. Sadrži preko 48 miliona poruka i na njemu možete slobodno, bez opterećenja, ustezanja i cenzure, da iznosite svoje mišljenje i stavove o svemu što se događa oko nas.

Tu je i jedinstvena Pričaonica, na kojoj možete da razgovarate uz tekst, sliku i zvuk.

Krstarica ima rečnik po kome smo prepoznatljivi i koji ume da prevede tekst sa 50 svetskih jezika na srpski i obrnuto.

Krstarica će vam reći šta kažu zvezde i šta možete da pogledate na televiziji.

Krstarica je mnoge naučila da kuvaju, mnogima je dala i savet kako da sretnu srodnu dušu i drage osobe, objasnila neke fenomene, a ponekad i bila lekar za prvu pomoć. Krstarica je uvek nenametljivo pomogla svojim znanjem i dovitljivošću da nešto sazna pre svih i stavi na uvid svoje saznanje, vama koji joj verujete.

Mnogi su počeli da razmenjuju misli na Krstarici razgovarajući o svemu što ih muči i poveravali svoje probleme Krstarici. Na Krstarici uvek ima za svakog ponešto. Otvoreni smo i danju i noću. Uvek smo tu da vas saslušamo.

