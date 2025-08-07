Naučite ovaj potez što pre: Može vam spasiti život (foto)

Hrana koja zapne u disajnim putevima može da vas ubije, ali ako reagujete blagovremeno, sebi možete spasiti život…

U hitnim situacijama, vreme je od suštinskog značaja, posebno kada se neko guši. U zemljama poput Španije, gušenje je jedan od vodećih uzroka slučajne smrti.

Ukupno 3.546 ljudi je umrlo 2022. godine zbog opstrukcije disajnih puteva, prema podacima Španske opservatorije za prevenciju rizika i nesreća. Znanje kako reagovati može biti razlika između života i smrti.

Hajmlihov zahvat je tehnika prve pomoći koja je široko priznata po svojoj efikasnosti u otpuštanju disajnih puteva. Ono što mnogi ne znaju jeste da ovu tehniku pojedinac može da izvede sam u hitnim situacijama.

Pravilna i brza upotreba tehnike je ključna da bi se izbeglo oštećenje mozga, koje može početi za samo 4 do 6 minuta bez adekvatne oksigenacije.

Do you know how to heimlich maneuver on yourself? pic.twitter.com/g11GJHslkW — Smart911 (@Smart911) March 25, 2017

Izvođenje Hajmlihovog zahvata na sebi

U kritičnom trenutku, izvođenje samog Hajmlihovog zahvata je moguće i može spasiti živote. Da biste to uradili, uhvatite jednu ruku, pozicionirajući palac ispod rebara i iznad pupka. Zatim, uhvatite pesnicu drugom rukom i primenite snažan, brz pritisak naviše.

Ako predmet nije izbačen, možete koristiti sto, stolicu ili rukohvat da poduprete stomak, ponavljajući pokret dok se opstrukcija ne otkloni.

Važnost znanja prve pomoći

Zdravstveni stručnjaci naglašavaju nemogućnost predviđanja kada će se dogoditi hitan slučaj. Stoga, javnost treba podsticati da nauči Hajmlihov zahvat, znanje koje može značajno smanjiti rizik od tragedije.

Jednostavan gest ne samo da može spasiti život, već i pružiti smirenost u trenutku očaja.

Vežbanje i poznavanje tehnika prve pomoći, kao što je Hajmlihov zahvat, su neophodni. Ovo nam omogućava da budemo bolje pripremljeni za hitne slučajeve i smanjimo šanse za fatalne posledice u slučajevima gušenja.

