Naučnici konačno otkrili zašto nam se prsti smežuraju u vodu: Nije ono što svi misle

Svi smo to iskusili – nakon kupanja ili dužeg boravka u bazenu, koža na prstima ruku i nogu počinje da se smežura, stvarajući prepoznatljive bore. Ali iako je ovo dobro poznata pojava, malo ljudi zna pravi razlog zašto se to dešava.

Dugo se verovalo da do bora dolazi usled upijanja vode u kožu, zbog čega ona otiče i stvara bore. Međutim, nedavna naučna istraživanja su potvrdila da ova teorija nije tačna – prave uzroke treba tražiti u funkcionisanju autonomnog nervnog sistema.

Krvni sudovi, a ne voda, igraju ključnu ulogu

Profesor Gaj German sa Odeljenja za biomedicinsko inženjerstvo na Univerzitetu Bingemton u Njujorku sproveo je studiju u kojoj su učestvovala tri volontera. Njihovi prsti su bili potopljeni u vodu 30 minuta, nakon čega su istraživači snimili šare naboranih grebena i dolina koje su se formirale na koži.

Zanimljivo je da su ovi obrasci ponovljeni 24 sata kasnije kada su isti prsti ponovo potopljeni, što ukazuje na postojanost obrasca koji nije nasumičan.

„Ljudi često pretpostavljaju da se bore stvaraju jer koža upija vodu, pa se naduva i izobličuje. Iskreno, i ja sam to dugo mislio,“ priznao je prof. German za The Conversation.

Šta zapravo pokreće ovaj proces?

Odgovor leži u autonomnom nervnom sistemu – delu tela koji kontroliše nevoljne funkcije, kao što su disanje, treptanje i rad srca, kao i širenje i suženje krvnih sudova.

Kada je koža izložena vodi duže vreme, znojne žlezde se otvaraju i dozvoljavaju vodi da uđe u tkivo kože. Ovo zatim smanjuje koncentraciju soli u koži, a nervna vlakna šalju ovu informaciju u mozak.

Autonomni nervni sistem na to reaguje suženjem krvnih sudova, što smanjuje zapreminu kože, ali ne i njenu površinu, izazivajući karakteristično bore.

„To je kao kada se grožđe osuši i pretvori u suvo grožđe – gubi zapreminu, ali ne i površinu“, objašnjava dr German. Naučnici su takođe otkrili da se obrasci bora ponavljaju jer se krvni sudovi u prstima ne pomeraju, što znači da se iste bore uvek pojavljuju na istim mestima.

Važna potvrda: osobe s oštećenjem živaca nemaju smežuranu kožu

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, dodatno su potvrdili raniju teoriju da osobe s oštećenim nervima u prstima ne razvijaju smežuranu kožu nakon boravka u vodi.

To dodatno potvrđuje da je nervni sustav ključan u ovom procesu, a ne mehaničko upijanje vode.

Prsti poput guma: bore povećavaju prianjanje

Osim što su otkrili uzrok, naučnici su došli do još jednog zanimljivog otkrića: naborana koža poboljšava prianjanje. Naime, istraživanja su pokazala da naborana koža omogućava bolje hvatanje predmeta pod vodom u odnosu na glatku kožu.

Ova sposobnost verovatno ima evolucionu prednost – omogućava lakše kretanje i bolju stabilnost na klizavim površinama, na primer kada hodate po mokrim površinama.

