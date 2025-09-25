Naučnici otkrili koje je najlepše ime na svetu: Nosi ga mnogo žena sa Balkana

Svako ime je prelepo i ima moćno značenje za onoga ko ga ponosno nosi kroz život, ali naučnici su nedavno otkrili jedno ime za koje tvrde da je najlepše na svetu.

Studija koju je sproveo dr. Bodo Winter sa Univerziteta u Birminghamu analizirala je izgovor 100 imena i zaključila da ime Sofija dosledno dobija najviše ocene zbog svoje melodične i eufonične zvučnosti.

Zašto Sofija zvuči lepo

Ime kombinuje mekane suglasnike i zvučne samoglasnike koji zajedno stvaraju prijatan ritam pri izgovoru, što je u istraživanju prepoznato kao ključna fonetska privlačnost koja prevazilazi jezičke granice.

Istorijsko i značenjsko nasleđe

Sofija potiče od starogrčke reči sophía koja znači „mudrost“, a ime je kroz vekove povezano s filozofijom, hrišćanskom tradicijom i brojnim varijantama širom Evrope i sveta, što mu daje dodatnu kulturnu težinu.

Globalna popularnost i varijante

Varijante imena — Sofia, Sofija, Sofíja i druge — prisutne su u mnogim zemljama jer su lako razumljive i jednostavne za izgovor, što doprinosi univerzalnoj privlačnosti imena Sofija.

