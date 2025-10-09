Naučnici otkrili neočekivan lek protiv mučnine u vožnji — muzika može biti rešenje

Istraživanja su pokazala da mučnina u vožnji, koja pogađa veliki broj ljudi, ne mora da se rešava samo lekovima ili tradicionalnim savetima poput gledanja u horizont. Naučnici su otkrili da određena vrsta muzike može značajno ublažiti simptome.

Kako muzika utiče na mučninu

Studija je pokazala da ritam i tonovi muzike mogu pomoći mozgu da se fokusira i smanji osećaj disbalansa između onoga što oči vide i što unutrašnje uho registruje. Upravo taj nesklad najčešće izaziva mučninu tokom vožnje.

Koja vrsta muzike pomaže

Najbolje rezultate pokazala je elektronska muzika sa stabilnim ritmom i lagane melodije koje imaju ujednačen tempo. One pomažu da se telo opusti, a mozak uskladi signale koje prima, čime se ublažava osećaj mučnine.

Zašto je ovo važno

Ovo otkriće može biti posebno korisno za ljude koji često putuju ili pate od hronične osetljivosti na vožnju. Umesto da se oslanjaju samo na lekove, mogu koristiti muziku kao prirodan i jednostavan način da ublaže neprijatne simptome.

Praktičan savet

Preporuka je da se tokom vožnje napravi plejlista sa pesmama koje imaju smiren ritam i prijatne tonove. Eksperimentišite sa različitim žanrovima, ali izbegavajte previše brze i haotične melodije koje mogu pojačati nelagodnost.

Zaključak istraživanja naglašava da muzika nije samo zabava tokom putovanja, već i potencijalni „lek“ koji može učiniti vožnju prijatnijom i bez mučnine.

