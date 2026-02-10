Naučnici otkrivaju u kojoj godini života telo počinje naglo da stari: Od ovog trenutka sve kreće „nizbrdo“

Nauka potvrđuje: starenje nije postepeno! Saznajte u kojim godinama telo počinje naglo da stari i kako da se pripremite na taj skok.

Dugo se verovalo da je starenje spor, gotovo neprimetan proces koji se dešava svakog dana podjednako. Međutim, najnovija naučna saznanja sugerišu nešto sasvim drugačije. Iako je proces individualan, tim stručnjaka je identifikovao trenutke kada organizam prosto „ubrza“ i kada naše telo počinje naglo da stari.

Šta je pokazalo istraživanje sa Stenforda?

Tim naučnika sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Stenford, pod vođstvom profesora Majkla Snajdera, sproveo je fascinantnu studiju. Prateći više od 135.000 bioloških markera kod ispitanika različite starosti, otkrili su da se biološke promene ne dešavaju postepeno. Umesto ravne linije, starenje liči na nagle skokove.

Analizirajući metabolizam, sposobnost razgradnje kofeina i alkohola, pa sve do rizika od kardiovaskularnih bolesti, naučnici su zaključili da se čak 81 odsto molekula menja po nepredvidivim, nelinearnim obrascima.

Dve ključne godine: Kada organizam pravi preokret

Rezultati objavljeni u časopisu Nature Aging šokirali su javnost. Postoje dva jasno definisana životna perioda u kojima čovek počinje naglo da stari:

Oko 44. godine života

Prvi talas promena pogađa molekule povezane sa metabolizmom masti i kardiovaskularnim zdravljem. Mnogi u ovim godinama primete da im je teže da održe liniju ili da im kafa i alkohol teže „padaju“ nego ranije.

Oko 60. godine života

Drugi talas je još intenzivniji i fokusiran je na imunološki sistem i funkciju bubrega, što dodatno ubrzava vidljive znake starenja.

Možemo li usporiti ovaj proces?

Iako genetika igra svoju ulogu, naučnici naglašavaju da način života u ovim prelomnim godinama može biti presudan. Često se upravo oko 44. godine susrećemo sa najvećim nivoom stresa i lošijim navikama u ishrani, dok nakon 60. godine kvalitet sna i fizička aktivnost prirodno opadaju.

Razumevanje ovih kritičnih tačaka daje nam priliku da na vreme korigujemo navike i ublažimo trenutak kada telo odluči da naglo stari, produžavajući tako period vitalnosti.

