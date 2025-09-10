Naučnici otkrivaju zašto „zdravi“ ljudi umiru od srčanih i moždanih udara, ali i najrizičnije godine za preranu smrt

Koliko ste puta čuli da je neka, naizgled zdrava i snažna, osoba u 40-im i 50-im naprasno preminula od srčanog ili moždanog udara? Nažalost, statistike su sve crnje, a uzrok stručnjaci svakodnevno pokušavaju da pronađu i spreče dalji prerani gubitak mladih života širom sveta.

Nova studija otkriva da čak polovina srčanih i moždanih udara pogađa ljude koji nemaju klasične faktore rizika poput pušenja, visokog krvnog pritiska ili holesterola. Naučnici su konačno identifikovali ključni uzrok koji se do sada zanemarivao.

Upala kao skriveni okidač

Istraživači iz Mass General Brigham analizirali su podatke iz dugoročne studije o zdravlju žena i otkrili da je povišen nivo inflamatornog biomarkera hsCRP (visokoosetljivi C-reaktivni protein) snažno povezan sa povećanim rizikom od srčanih i moždanih udara – čak i kod osoba koje nemaju standardne modifikabilne faktore rizika (SMuRFs).

Zašto se rizik ne prepoznaje na vreme

Trenutni medicinski algoritmi ne prepoznaju osobe sa povišenim hsCRP kao rizične, što znači da mnoge žene u 40-im godinama ostaju bez preventivne terapije. Tek kada se bolest razvije u 70-im, često je kasno za efikasnu intervenciju. Naučnici naglašavaju da bi se upalni procesi morali pratiti ranije kako bi se sprečile ozbiljne posledice.

Statini kao moguća zaštita

Statini, lekovi koji snižavaju nivo „lošeg“ LDL holesterola, pokazali su se kao efikasni u smanjenju rizika kod osoba sa povišenim hsCRP. Osim što regulišu lipide, imaju i antiinflamatorno dejstvo, pa se preporučuju kao deo preventivne terapije kod osoba sa skrivenim upalama.

Inflamacija i širi zdravstveni problemi

Upala ne utiče samo na srce i krvne sudove – povezana je i sa dijabetesom tipa 2, demencijom, masnom jetrom i oslabljenim imunitetom. Gojaznost je glavni uzročnik hronične inflamacije, a posledice se šire na čitav organizam, uključujući i mentalno zdravlje.

Najrizičniji period života

Prema istraživanju, najkritičniji period za razvoj srčanih i moždanih udara kod „zdravih“ osoba je između 40. i 70. godine. Upravo tada se upalni procesi mogu tiho razvijati, bez vidljivih simptoma, dok ne izazovu ozbiljne komplikacije.

Zaključak je jasan: zdrav izgled i odsustvo klasičnih faktora rizika ne znače da ste bezbedni. Praćenje upalnih markera i rana prevencija mogu spasiti život. Zdravlje se ne meri samo analizom krvnog pritiska – već i onim što se ne vidi golim okom.

