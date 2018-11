Naučnici pronašli nove životinjske vrste?

Naučnici iz SAD su završili istraživanje u vodama oko Portorika i Devičanskih ostrava uz najdublje ronjenje u tom regionu, koje je trajalo 22 dana i tokom kojeg su možda otkrili nove životinjske vrste.

U tom istraživanju oni su pronašli redak embrion ajkule, dva metra visoke korale i sunđere sa oštrim ivicama, pored drugih uzoraka. Danijel Vagner, koordinator ovog istraživanja, izjavio je Asošiejted presu da je ekspedicija sakupila ukupno 89 uzoraka i da sada sledi njihova analiza.

On je ocenio da naučnici veruju da su možda pronašli i nekoliko novih vrsta, ali da to može biti potvrđeno tek posle višegodišnjih analiza. Naučnici su u toj ekspediciji mapirali i geološke formacije na gotovo 15.000 kvadratnih kilometara do 5.000 metara dubine.

(Beta)