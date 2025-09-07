Naučnici šokirali javnost: Ova svakodnevna navika razara mozak brže nego stres

Navika koju svi imamo, a koja tiho razara mozak – brže nego stres.

Ako misliš da je stres glavni krivac za mentalni pad, vreme je da obratiš pažnju na jednu drugu naviku koju većina nas praktikuje svakodnevno – i to bez razmišljanja.

Prema najnovijim istraživanjima eksperta za nervni sistem, prekomerno izlaganje ekranima – naročito mobilnim telefonima – ima razarajući efekat na mozak. Ne samo da smanjuje sposobnost koncentracije, već utiče na strukturu mozga u delovima zaduženim za pamćenje, emocionalnu regulaciju i donošenje odluka.

Šta se zapravo dešava u mozgu?

Kada neprestano skrolujemo, mozak ulazi u stanje hiper-stimulacije. To znači da se navikava na brze, površne informacije, gubi sposobnost da se fokusira na dublje sadržaje i postaje zavistan od dopaminskih skokova koje izazivaju notifikacije i novi sadržaji.

Brže od stresa, tiho i svakodnevno

Za razliku od stresa koji ima jasne simptome – nesanica, anksioznost, razdražljivost – digitalna zavisnost se uvlači tiho. Mozak se menja iznutra, a da toga nismo ni svesni. Naučnici upozoravaju da su efekti dugotrajnog izlaganja ekranima slični onima kod hroničnog stresa, ali se javljaju brže i teže se prepoznaju.

Kako da znaš da ti mozak pati?

Ako ti je teško da pročitaš tekst duži od par pasusa, ako stalno proveravaš telefon bez razloga, ako ti je pažnja rasuta i osećaš se mentalno umorno – to su prvi signali.

Šta možeš da uradiš odmah

– Postavi vremensko ograničenje za korišćenje telefona

– Uvedi digitalni post bar jednom nedeljno

– Pronađi sadržaje koji te zaista angažuju, umesto da skroluješ bez cilja

– Uključi „ne uznemiravaj“ mod u večernjim satima

Mozak je kao mišić – ako ga ne koristiš kako treba, atrofiraće. A ako ga preopteretiš površnim sadržajem, izgubiće dubinu.

