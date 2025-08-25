Naučnici utvrdili koliko dugo je normalno „brojati ovce“ pre nego što utonete u san, srećnici ste ako vam je potrebno kraće vreme

Može biti iscrpljujuće ležati budan noću. Koliko nam je potrebno da zaspimo može biti teško saznati jer, naravno, ne možemo proveriti vreme koje nam je bilo potrebno da zadremamo.

Postoji li prosečno vreme potrebno većini ljudi da utonu u san?

Verovatno imate na umu nekakvu procenu – bilo da je to 10 minuta ili pola sata. Iako su svi različiti, naučnica Kristen Willeumier kaže da je većini ljudi potrebno od pet do 20 minuta da zaspu. Ako ste na donjem delu tog raspona, smatrajte da ste srećnici, kaže ona.

Zaspati u roku od 20 minuta od odlaska u krevet dobar je znak da su telo i um bili spremni za dremanje, a vi ste na putu do dubokog, kvalitetnog sna.

Međutim, Willeumier napominje da se ljudi ne bi trebali previše zaokupljati postizanjem te granice od 20 minuta iz noći u noć. Na kraju, stres zbog uspavljivanja obično će vas duže držati budnim. Ona takođe dodaje da ako ne zaspite u roku od 20 minuta, to ne znači da se nećete dobro naspavati.

– Ako vam treba sat vremena da zaspite, to je u redu. Ne vredi biti pod stresom – kaže ona.

Kako zaspati u svom idealnom vremenskom rasponu?

Kada imate predstavu o tome koliko vam je obično potrebno da zaspite, možete to uzeti u obzir prilikom planiranja vremena za spavanje. Neuronaučnica napominje da bi se u noćima kada ste pod stresom ili teskobni, možda trebali početi opuštati čak i malo ranije jer bi vam moglo trebati malo duže vremena da zaspite.

Ona preporučuje uključivanje dodatka magnezijauma u svoju rutinu otprilike jedan do dva sata pre odlaska u krevet.

– Većinu vremena ljudi ne spavaju jer im um još radi. Stoga moramo pronaći načine da to smirimo, zbog čega volim magnezijum – objašnjava ona. To je esencijalni mineral i određeni njegovi oblici mogu pomoći da poboljšate kvalitet sna.

Svetlo i temperatura

Stručnjakinja predlaže i prigušivanje svetla sat ili dva pre spavanja što bi telu trebalo da signalizuje da je san blizu.

– Smatram da je prigušivanje svetla jedna od najkritičnijih stvari. Ako idete na spavanje u 22 sata i imate problema sa spavanjem, možda biste trebali početi prigušivati ​​svjetla u 20 sati – napominje ona.

Pobrinite se da je temperatura negde između 15 i 19 stepeni, što takođe pomaže telu za bolji san. A ako ste posebno pod stresom, Willeumier preporučuje da učinite nešto umirujuće, kao što je meditacija, kupanje ili tuširanje, čitanje ili slušanje buke prirode.

Većini ljudi treba oko pet do 20 minuta da zaspu, ali nemojte se previše brinuti ako vam treba malo duže. Što se manje brinemo o tome da zaspimo u okviru određenog perioda, veća je verovatnoća da ćemo se opustiti i prirodno odlutati u zemlju snova, prenosi MBG.

