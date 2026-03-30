Nauka potvrdila: Ljudi rođeni u ovom mesecu žive ubedljivo najduže

Mesec rođenja i dugovečnost imaju ozbiljnu biološku vezu. Proverite zašto jesenja deca ruše rekorde i kako da zaštitite svoje zdravlje.

Vaš mesec rođenja i dugovečnost imaju mnogo snažniju vezu nego što mislite. Ako ste na svet stigli u jesenjim mesecima, posebno u oktobru i novembru, nosite najveće šanse da proslavite stoti rođendan.

Podaci pokazuju da bebe rođene krajem godine znatno češće dožive duboku starost. Nema filozofije, biološki start određuje pravac života.

Zašto bebe iz jesenjih meseci žive ubedljivo najduže?

Bebe rođene u septembru, oktobru i novembru izbegavaju teške sezonske infekcije tokom prvih nedelja života. Majke tokom letnje trudnoće unose ogromne količine vitamina, što jača dečiji imunitet i postavlja čvrst temelj za najduži životni vek.

Šta nauka kaže za mesec rođenja i dugovečnost

Istraživači sa Univerziteta u Čikagu analizirali su podatke hiljada stogodišnjaka kako bi razbili mitove o starenju.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Journal of Aging Research“, istraživanje o uticaju sezone rođenja na dugovečnost potvrđuje da osobe rođene između septembra i novembra imaju znatno veće šanse da dožive stotu u poređenju sa onima rođenim u martu.

Leonid Gavrilov i njegov tim uporedili su stogodišnjake sa njihovim braćom, sestrama i supružnicima. Rezultati pokazuju da deljenje istog genetskog koda i uslova odrastanja ne garantuje jednak životni vek. Onaj brat ili sestra koji su na svet stigli tokom jeseni, redovno su nadživeli ostale članove porodice.

Ovi podaci jasno sugerišu da rano programiranje ljudskog starenja počinje još u majčinom stomaku i nastavlja se tokom prvih dana nakon porođaja. Jasan uvid u to kako mesec rođenja i dugovečnost funkcionišu zajedno potpuno menja naš pogled na ljudsko zdravlje.

Zašto prolećne bebe ređe ostvaruju najduži životni vek

Naučnici objašnjavaju da deca rođena u martu ili aprilu prolaze kroz surov zimski period tokom ključnih faza razvoja u stomaku. Zimi su majke istorijski jele manje svežeg povrća i voća, dok je izloženost suncu padala na minimum. Takođe, bebe rođene u proleće provode svoje prve osetljive mesece tokom vrelih letnjih dana. Tada crevne infekcije i dehidratacija često napadaju i ugrožavaju dečiji organizam.

Iako danas posedujemo modernu medicinu i suplemente, rani biološki tragovi trajno ostaju urezani u telo. Osobe rođene u jesen preskaču ove ekstremne prelaze i stresove. Njihove majke celo leto sakupljaju sunce i hranljive materije, što telu novorođenčeta obezbeđuje ozbiljan biološki kapital. Zato oni na kraju najčešće duvaju stotinu svećica na svojoj torti.

Koliko su geni zaista presudni za kasne godine

Mnogi veruju da vam treba deda koji je živeo dug i zdrav život da biste i sami otkrili šta je prava tajna dugovečnosti. Istina glasi da geni čine samo jedan deo ogromne slagalice.

Vaše svakodnevne navike, kvalitet ishrane i način na koji rešavate stres preuzimaju volan nakon pedesete godine. Čak i ako vaš mesec rođenja i dugovečnost ne čine statistički idealan par, pametnim izborima lako menjate rezultat u svoju korist.

Penzioneri koji ubedljivo najduže žive redovno pešače, izbegavaju prejedanje i rano idu u krevet. Redovna fizička aktivnost i smanjen unos šećera znatno poništavaju biološke minuse iz ranog detinjstva. Jesenja deca startuju sa blagom prednošću, ali trku trčite celog života.

Da li u vašoj porodici ima stogodišnjaka i da li su zaista svi rođeni pred kraj godine?

