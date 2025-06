Navika koja narušava zdravlje: Ako radite ovo kad pijete kafu, pravite veliku grešku

Ispijanje kafe je jutarnji, ali i dnevni ritual koji praktikuje veliki broj ljudi.

Većina nas uz kafu pojede i nešto slatko, kolač ili keks, a prema rečima dijetologa Pavela Isanbajeva to je velika greška.

Kafa i slatkiši su verovatno najlošija kombinacija za organizam, kaže on. On objašnjava da kada nestane efekat kofeina, momentalno dolazi do pada energije i snage.

„Ako govorimo o kombinaciji kafe sa slatkišima u tom slučaju nivo glukoze prekomerno raste, a zatim naglo opada. Može da se javi hipoglikemija, a koja se manifestuje kroz simptome kao što su slabost, vrtoglavica, hladan i lepljiv znoj, pospanost. Kod nekoga će ovi simptomi biti jači, kod nekoga slabiji, sve zavisi od organizma“, rekao je Isanbajev.

Specijalista je takođe dodao da kafa sadrži antinutrijente koji ometaju apsorpciju elemenata u tragovima i vitamina iz hrane, pa je napitak bolje piti između obroka.

