Navika naših predaka: Spavanje pored otvorenog prozora je zdravije- istina ili mit?

Holandski istraživači iz Ajndhovena koristili su visokotehnološke metode za praćenje kvaliteta sna 17 zdravih volontera tokom pet noći. Jedna grupa učesnika spavala je sa delimično otvorenim vratima ili prozorom u spavaćoj sobi, omogućavajući bolju ventilaciju, dok je druga grupa spavala u zatvorenoj sobi.

Nova istraživanja dokazala su tvrdnje naših predaka da se bolje spava ako je odškrinut prozor ili vrata od spavaće sobe.

Rezultati istraživanja pokazali su da su prostorije sa boljom ventilacijom imale niže nivoe ugljen-dioksida u vazduhu (tokom disanja stvara se ugljen-dioksid) i to je uticalo na bolji san učesnika koji su spavali u prostorijama sa odškrinutim prozorima ili vratima.

Niži nivo ugljen-dioksida u spavaćoj sobi podrazumevao je veću dubinu spavanja i veću efikasnost spavanja, kao i manji broj buđenja tokom noći.

Na rezultate istraživanja osvruo se dr Stiven Feinsilver, stručnjak za spavanje, koji je izjavio da je noćno okruženje važno za dobar san. Ne utiču sve spavaće sobe podjednako na kvalitet našeg sna jer je za dobro spavanje bitno naše noćno okruženje.

Opšte je poznato da se mnogo bolje spava u hladnijim okruženju, ali do sada nije obraćana velika pažnja na to kako kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru utiče na kvalitet spavanja.

Preciznija savremena istraživanja mogu ponuditi bolje uvide u to kako uslovi u sobi (temepratura, vlaga, čistoća vazduha, buka, svetlost…) utiču na kvalitet sna. Sada naučnicima stoje na raspolaganju savremene metode i sradstva za istraživanja: precizni instrumenti za merenje uslova u sobi, kao i savremeni uređaji za merenje moždanih talasa tokom spavanja (EEG).

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u časopisu „Indoor Air“.

