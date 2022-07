Ne bacajte novac na skupe kreme: Sami možete napraviti sredstvo za samopotamnjivanje

Nema sumnje da je lažni preplanuli ten poželjniji od izležavanja na suncu ili u solarijumu i rizikovanja oštećenja kože. U tom slučaju, mnogi posežu za proizvodima za samotamnjenje.

Istražili smo kako deluju, da li je formula sigurna, kao i najbolje alternative za vaše lice i telo.

Kako rade?

Aktivni sastojak u svim proizvodima za sunčanje je dihidroksiaceton. Takođe poznat kao DHA, ovo je jednostavan ugljeni hidrat koji se može dobiti bilo hemijski ili iz prirodnih izvora kao što su repa i šećer od šećerne trske. Kada nanesete proizvod koji sadrži DHA, on reaguje s aminokiselinama u gornjem sloju vaše kože. Ovo stvara pigmente zvane melanoidini, koji izgledaju smeđe jer upijaju određene valne dužine svetlosti. Ovaj proces je poznat kao “Maillardova reakcija”. Počinje u roku od dva do četiri sata nakon nanošenja sredstva za samopotamnjivanje i traje do 72 sata. Dobijeni preplanuli ten može trajati do 10 dana, ali će početi da bledi u roku od tri do sedam dana jer prirodno uklanjate mrtve ćelije kože.

Da li je bezbedno?

Tamnjenje bez sunca siguran je i bezopasan način za postizanje boje preplanulog tena. Za razliku od sunčanja i ležaljki, “samotamnjenje” ne uključuje izlaganje UV svjetlu, štetnom zračenju koje može uzrokovati rak kože. Većina proizvoda za samopotamnjivanje sadrži hidratantne sastojke koji kožu održavaju zdravom i podatnom. Ne uzrokuju starenje kože, upalu i crvenu boju jer ne uključuju izlaganje UV zracima.

Inovacije

Hidratantne kreme za samotamnjenje imaju isti učinak kao hidratantna krema, ali istovremeno stvaraju postepeni i privremeni ‘preplanulost’ pri nanošenju. Kreme za sunčanje s dodatkom “samopotamnjivanja” štite kožu od štetnih UV zraka , koristeći UV filtere , kao i svaka normalna krema za sunčanje. Razlika je u tome što istovremeno stvaraju sjaj, bez obzira na sunčevu svetlost, jer sadrže ili DHA ili eritrulozu.

Napravite sami

Pokušajte sami napraviti prirodni samopotamnjivač kod kuće, koji ne samo da će vam uštedeti novac već će omogućiti da kontrolirate šta tačno stavljate na svoju kožu.

Jedna šolja losiona dobrog kvaliteta bez mirisa

Jedna do dve kašike kakaa za pečenje

Osam do deset kapi eteričnog ulja tamjana i mala tegla

Dodajte kakao za pečenje u losion i dobro promešajte. Zatim dodajte eterično ulje tamjana, koje ima antiseptička, antigljivična, antibakterijska, antimikrobna i protuupalna svojstva. Domaću kremu za samotamnjenje ubacite u teglu, zatvorite i čuvajte na hladnom i suvom mestu. Nakon pilinga, osušite kožu i nanesite kremu.

