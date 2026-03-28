Ne donosite važne odluke uz jutarnju kafu: Psiholozi daju tri odlična saveta za bolji fokus i duhovni mir

Ne donosite važne odluke odmah čim ustanete, psiholozi daju veoma jasno objašnjenje i tri korisna saveta tome u prilog.

Jutro često smatramo najproduktivnijim delom dana, ali za mnoge ljude ono zapravo počinje haotično: uz mnogo razmišljanja, donošenja odluka i sitnih stresnih situacija. Psiholozi daju tri vrlo važna saveta za bolju koncentraciju i mirno donošenje odluka, a prva je da ne donosite važne odluke odmah čim ustanete.

Poseban problem nastaje kod ljudi koji rade od kuće, frilensera ili onih koji nemaju jasno definisane rokove. Kada nema spoljnog pritiska, lakše je izgubiti fokus i odlagati obaveze.

Stručnjaci iz oblasti psihologije i neurologije ističu da način na koji započnemo dan može značajno da utiče na koncentraciju, nivo stresa i mentalnu energiju tokom narednih sati, ali i života uopšteno.

Slede tri jednostavne mentalne odluke koje mogu pomoći da jutro započnete smirenije i fokusiranije. Ove savete može da primeni svaka osoba ukoliko to čvrsto odluči.

1. Ne donosite važne odluke odmah nakon buđenja

Mozak svakodnevno donosi veliki broj odluka – od sitnih, poput izbora odeće, do važnih poslovnih odluka. Međutim, svaka odluka troši određenu količinu mentalne energije.

U psihologiji postoji pojam „zamor od odlučivanja“ (decision fatigue), koji opisuje smanjenje sposobnosti donošenja dobrih odluka nakon što smo tokom dana već doneli mnogo izbora.

Zbog toga stručnjaci savetuju da ujutru smanjite broj sitnih odluka, posebno važnih. Na primer:

pripremite odeću ili plan obaveza veče ranije

izbegavajte odmah proveravanje mejlova i poruka

započnite dan jednom jasno definisanom aktivnošću.

Na taj način čuvate mentalnu energiju za važnije zadatke tokom dana.

2. Izbegavajte da preterano razmišljate

Mnogi ljudi već u prvim minutima nakon buđenja počinju da razmišljaju o problemima, obavezama ili brigama koje ih čekaju. Takav obrazac razmišljanja može da poveća nivo stresa i oteža koncentraciju.

Psiholozi preporučuju da se jutro započne jednostavnim fokusom na jednu aktivnost, na primer, planiranje najvažnijeg zadatka tog dana. Kratke jutarnje rutine poput nekoliko minuta dubokog disanja, laganog istezanja ili kratke šetnje, mogu pomoći da se smanji mentalna napetost i poboljša fokus.

3. Izbegavajte jutarnje konflikte

Jutarnje rasprave ili negativne situacije sa članovima porodice mogu značajno da pokvare raspoloženje i povećati stres. Istraživanja pokazuju da negativne emocije na početku dana mogu izuzetno da utiču na raspoloženje i produktivnost tokom čitavog dana.

Male stvari poput nereda u kući, kašnjenja ili nervoze često izazivaju nepotrebne konflikte. Najbolji pristup je pokušati ostati smiren i ne reagovati impulsivno.

Jednostavne tehnike poput dubokog disanja ili povlačenja mogu da pomognu da se izbegne nepotrebna rasprava.

(eklinika.telegraf.rs)

