Ne možete da zaspite od vrućine? Jedan trik sa peškirom može da rashladi sobu začas

Ne možete da spavate od vrućine? Jedan trik sa vlažnim peškirom će vam pomoći da rashladite sobu začas i konačno se naspavate.

Kada dođu letnje večeri, pa zidovi izbijaju toplotu i ne možete da uhvatite ni daška vetra, spavanje postaje nemoguća misija. Svi se prevrćemo po krevetu, znojimo se i čekamo jutro, dok klima uređaj bruji i troši struju. Postoji jedan stari, provereni trik koji će da vam rashladi sobu začas, a ne košta vas apsolutno ništa.

Spas od paklenih noći bez klime i ventilatora

Svi znamo kako je to kada se spavaća soba pretvori u rernu. Umesto da pojačavate klimu ili slušate hučanje ventilatora, pokušajte sa nečim mnogo jednostavnijim.

Uzmite običan peškir, nakvasite ga hladnom vodom i okačite na prozor. Kako vazduh ulazi spolja, on prolazi kroz tu vlažnu tkaninu, čime se prirodno spušta temperatura.

To je najbolji način da oborite vrućinu u prostoriji gde spavate, bez one zagušljivosti i suvog vazduha koji često prave klime.

Kako da postignete najbolji efekat

Postupak je vrlo lak, a efekat će vas iznenaditi. Da biste postigli najbolji rezultat, pratite ovih nekoliko koraka:

Priprema peškira

Uzmite manji peškir, potopite ga u hladnu vodu i dobro ga ocedite. On treba da bude vlažan, a ne da iz njega curi voda.

Postavljanje

Okačite ga na otvoreno krilo prozora tako da strujanje vazduha prolazi direktno kroz njega.

Održavanje

Čim primetite da se peškir prosušio, samo ga ponovo nakvasite.

Možete ga okačiti i na vrata ako tamo bolje hvata promaju, bitno je samo da osetite to osveženje. Dok se drugi prevrću po krevetu, vi ćete imati način da mirno odmorite.

Jednostavno rešenje za miran san

Iako zvuči previše jednostavno, jednom kada probate i osetite kako vam svež vazduh struji oko kreveta, ovaj trik će vam postati obavezan svake vrele večeri.

Zapamtite, najbolja rešenja su često ona najprostija.

Nema potrebe da se patite i budete umorni sledećeg dana. Uz par jednostavnih pokreta, ovaj metod će da vam rashladi sobu začas i obezbedi miran san.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com