Ne nasedajte na njihovu slatkorečivost i šarm: Ovih 5 signala odaje ljude zlobnog srca

Osobe sklone manipulaciji i zlobi prepoznaćete po suptilnim signalima, samo pažljivo posmatrajte
Zli ljudi su prisutni u našoj okolini i često prikriveno čekaju svojih pet minuta, kako bi napakostili. Sledećih pet znakova pokazuje da imate posla sa ljudima pokvarenog srca:
1. Ljudi pokvarenog srca stručnjaci su u stvaranju zabuna, pometnji i svađa.
Oni:
- izvrću činjenice;
- obmanjuju;
- lažu;
- izbegavaju preuzimanje odgovornosti;
- negiraju stvarnost;
- izmišljaju priče;
- zadržavaju informacije za sebe…
2. Ljudi pokvarenog srca eksperti su u zavaravanju drugih svojom slatkorečivošću.
Ali ako pogledate plodove njihovog života ili ako se povedete njihovim rečima, videćete da se takve osobe nikada ne menjaju i da ne ulažu u rast i razvoj. Njihov život je iluzija i duševna hrana im je patnja drugih ljudi.
3. Ljudi pokvarenog srca uvek žele da kontrolišu druge ljude, a oni su sami sebi najviši autoritet.
Odbacuju povratne informacije i konstruktivni kriticizam, sami stvaraju pravila po kojima žive, ne obraćajući pažnju na moralne norme.
4. Ljudi pokvarenog srca često igraju na simpatije dobrodušnih ljudi sa svrhom obmanjivanja. To ovako izgleda:
- traže samilost, ali je sami ne pružaju.
- traže toplinu, oprost i intimnost od osoba o koje su se ogrešili bez imalo empatije prema bolu koji su uzrokovali i bez stvarne namere da pokušaju popraviti ono što su učinili ili da pokušaju vratiti izgubljeno poverenje.
5. Ljudi pokvarenog srca nemaju savesti i ne znaju što je kajanje.
Čak i nemaju nameru da pokušaju da se bore protiv svoje zlobe – zapravo, uživaju u njoj – a sve pod maskom određenog plemenitog karaktera.
